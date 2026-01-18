Matías Arezo, entre la ovación del hincha de Peñarol y un arranque como tercera opción de 9 para Diego Aguirre: "La gente valora el esfuerzo que hace uno por estar acá"

El delantero de Peñarol Matías Arezo se mostró muy feliz de poder volver a vestir la camiseta del aurinegro para la temporada 2026 luego de una larga negociación con Gremio para la renovación de su préstamo.

Arezo jugó el sábado en el amistoso de la Serie Río de la Plata contra River Plate en el que entró a los 60 minutos por Facundo Batista.

Entrevistado a nivel de campo por los organizadores del torneo, Arezo declaró: "Me tocó entrar de afuera, muy contento porque la gente valora el esfuerzo que hace uno por estar acá, por quedarse en el club, por devolverle a ellos tanto cariño todo este tiempo. Para uno es muy lindo que ellos valoren todo eso".

El partido estuvo marcado por la lesión que sufrió Abel Hernández apenas iniciado el partido , tras un tranque con el golero juvenil rival, Santiago Beltrán.

PEÑAROL El pueblo carbonero en vilo: mirá cuándo se hace los estudios Abel Hernández para saber su destino en Peñarol

PEÑAROL Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

"Tristeza porque es un compañero que pasa por ese mal momento, obviamente me paré a disposición de entrar, el entrenador optó por otra opción, con todo el respeto que uno tiene que tener, después me tocó también entrar a mí", manifestó Arezo.

El ex River Plate arrancó la temporada entonces como la tercera opción para el centro del ataque.

El titular fue Abel Hernández y el primer cambio Facundo Batista.

El año pasado, Arezo llegó a mitad de año desde Gremio y comenzó como suplente de Maximiliano Silvera aunque a fuerza de goles se terminó ganando la titularidad, en algunos partidos como doble 9 con Maximiliano Silvera y en otros desplazando a Silvera, quien pasó a Nacional, como extremo.

Aguirre dejó en claro que con la presencia de Leonardo Fernández, Peñarol solo puede jugar con un 9 de área.

El entrenador quiere a Fernández jugando detrás de la referencia de ataque porque es en ese puesto donde más rindió. La Fiera declaró que será un gran desafío personal este año lograr nuevamente la mejor versión de Leo Fernández quien se presentó a la pretemporada con kilos de más.

"El año pasado quedamos en el debe"

"Transitando estos partidos que son partidos importantes, que tienen roce de copa, contra equipos grandes continentales como nosotros, eso ayuda a tener una buena preparación obviamente preparándonos para lo que viene, sabemos que el año pasado quedamos en el debe y estos partidos ayudan mucho a que el equipo agarre buen ritmo y funcionamiento para lo que viene en el año", confesó Arezo.

En 2023 el delantero llegó a Peñarol a préstamo de Granada, fue la mejor figura del equipo pero el aurinegro perdió las finales del Uruguayo ante Liverpool.

En el partido decisivo, cuando la serie ya estaba liquidada, Aguirre lo sacó y el hincha de Peñarol lo aplaudió reconociéndole su muy buena temporada y también el esfuerzo realizado en la final.

El año pasado llegó a mitad de temporada, fue campeón de la Copa AUF Uruguay y del Torneo Clausura, pero en las finales, Peñarol cayó ante Nacional.

En la actual pretemporada, Hernández y Batista comenzaron desde el día uno mientras que Arezo se unió una semana después tras solucionar su situación con Gremio.