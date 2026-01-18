Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Matías Arezo, entre la ovación del hincha de Peñarol y un arranque como tercera opción de 9 para Diego Aguirre: "La gente valora el esfuerzo que hace uno por estar acá"

Matías Arezo reveló que cuando se lesionó Abel Hernández se paró para ponerse a "disposición de entrar", pero Diego Aguirre optó por Facundo Batista lo cual lo tomó con "el respeto" del caso; el hincha lo ovacionó

18 de enero 2026 - 16:37hs
Matías Arezo

Matías Arezo

Foto: Gastón Britos / Focouy

El delantero de Peñarol Matías Arezo se mostró muy feliz de poder volver a vestir la camiseta del aurinegro para la temporada 2026 luego de una larga negociación con Gremio para la renovación de su préstamo.

Entrevistado a nivel de campo por los organizadores del torneo, Arezo declaró: "Me tocó entrar de afuera, muy contento porque la gente valora el esfuerzo que hace uno por estar acá, por quedarse en el club, por devolverle a ellos tanto cariño todo este tiempo. Para uno es muy lindo que ellos valoren todo eso".

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores importantes que perdió Diego Aguirre en Peñarol para la final de la Supercopa Uruguaya en el clásico ante Nacional

Santiago Beltrán y Abel Hernández 
PEÑAROL

El pueblo carbonero en vilo: mirá cuándo se hace los estudios Abel Hernández para saber su destino en Peñarol

"Tristeza porque es un compañero que pasa por ese mal momento, obviamente me paré a disposición de entrar, el entrenador optó por otra opción, con todo el respeto que uno tiene que tener, después me tocó también entrar a mí", manifestó Arezo.

El ex River Plate arrancó la temporada entonces como la tercera opción para el centro del ataque.

El titular fue Abel Hernández y el primer cambio Facundo Batista.

El año pasado, Arezo llegó a mitad de año desde Gremio y comenzó como suplente de Maximiliano Silvera aunque a fuerza de goles se terminó ganando la titularidad, en algunos partidos como doble 9 con Maximiliano Silvera y en otros desplazando a Silvera, quien pasó a Nacional, como extremo.

Aguirre dejó en claro que con la presencia de Leonardo Fernández, Peñarol solo puede jugar con un 9 de área.

El entrenador quiere a Fernández jugando detrás de la referencia de ataque porque es en ese puesto donde más rindió. La Fiera declaró que será un gran desafío personal este año lograr nuevamente la mejor versión de Leo Fernández quien se presentó a la pretemporada con kilos de más.

"El año pasado quedamos en el debe"

"Transitando estos partidos que son partidos importantes, que tienen roce de copa, contra equipos grandes continentales como nosotros, eso ayuda a tener una buena preparación obviamente preparándonos para lo que viene, sabemos que el año pasado quedamos en el debe y estos partidos ayudan mucho a que el equipo agarre buen ritmo y funcionamiento para lo que viene en el año", confesó Arezo.

En 2023 el delantero llegó a Peñarol a préstamo de Granada, fue la mejor figura del equipo pero el aurinegro perdió las finales del Uruguayo ante Liverpool.

En el partido decisivo, cuando la serie ya estaba liquidada, Aguirre lo sacó y el hincha de Peñarol lo aplaudió reconociéndole su muy buena temporada y también el esfuerzo realizado en la final.

El año pasado llegó a mitad de temporada, fue campeón de la Copa AUF Uruguay y del Torneo Clausura, pero en las finales, Peñarol cayó ante Nacional.

En la actual pretemporada, Hernández y Batista comenzaron desde el día uno mientras que Arezo se unió una semana después tras solucionar su situación con Gremio.

Temas:

Peñarol Matías Arezo River Plate Facundo Batista Abel Hernández

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre habló de la lesión de Abel Hernández contra River Plate en Peñarol y de las ausencias de Nahuel Herrera y Franco Escobar

Washington Aguerre
PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Washington Aguerre
PEÑAROL

Rodolfo Catino no firmó el contrato de Washington Aguerre para "proteger" a Peñarol y pidió que se realicen cambios en algunas cláusulas

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

Nacional 1 (5)-1 (4) Cerro Largo: con un gran primer tiempo y un bajón en el segundo, el tricolor está en semis de la Copa de la Liga AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos