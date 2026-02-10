CODA, la parodia que Momosapiens puso en la lista de los mejores momentos del carnaval

Momosapiens fue el último de los 40 conjuntos que participan en el concurso de carnaval en debutar este año en el Teatro de Verano del Parque Rodó. Sucedió pasada la medianoche de este lunes 9 de febrero y, en un espectáculo muy elogiado, exhibió uno de los momentos sobresalientes, la parodia sobre la película CODA .

CODA (acrónimo de Child of Deaf Adults - Hija de Adultos Sordos) es una comedia dramática dirigida por Sian Heder y estrenada en 2021. Ruby, principal protagonista, es la única en su familia que puede oír. Junto con sus padres y su hermano (los tres sordos) se dedica al comercio de pescados. Y justo cuando ese negocio corre riesgos, ella afronta el desafío de seguir apoyando a su familia o abandonarla para cumplir con su sueño: ser cantante y bailarina.

La parodia CODA (ver más adelante en el video desde el minuto 31) fue escrita por Federico Pereyra con aportes de Horacio Rubino (director responsable de Momosapiens).

La historia de la parodia sobre CODA

En mayo del año pasado, extendiendo un camino artístico existoso instaurado en el carnaval de 2025 por este conjunto con la parodia Amigos Inseparables (clave para la obtención del primer premio), Rubino propuso al equipo directivo y creativo hacer la parodia sobre CODA.

"Fue una gran idea, cuando vi la película me emocioné muchísimo, antes de escribir la parodia la vi completa dos veces, después ni recuerdo cuántas veces volví a ver momentos puntuales", contó Federico a El Observador, al otro día del estreno, cansado tras varias noches durmiendo poco, pero satisfecho por cómo se va desarrollando todo.

"Para armar CODA arrancamos en agosto y durante dos meses quienes actuamos de sordos hablábamos, para aprender la letra e ir interactuando bien. Después empezamos a sacarle la letra, sin saber nada del lenguaje de señas, recién a fines de noviembre se sumó Isabel Pastor, nuestra maestra en ese lenguaje y a partir de ahí empezamos a ponerle las señas correctas a los silencios en los que antes ensayábamos con cualquier tipo de señas. Y lo último fue incorporar los carteles (una suerte de subtitulación de lo que las personas sordas expresan, facilitando el entendimiento, pero generando también situaciones de mucho humor)", contó.

En la parodia, Federico es el padre de la familia, el personaje de su esposa lo interpreta Alejandra Díaz, el del hijo lo asume Paul Fernández y la gran protagonista, Ruby, es Camila Caeiro.

El espectáculo en general, y esta parodia en particular, "está teniendo una gran aceptación en los tablados", destacó.

Momosapiens es de los conjuntos más contratados y se aproxima a 40 actuaciones cuando falta más de la mitad de la zafra de carnaval.

"Esa linda respuesta del público nos tiene muy contentos, CODA es una parodia que trasciende espacios, a la gente cuando se la provoca reacciona, es un trabajo artístico que lo hacemos con mucho cariño y respeto", complementó.

Devoluciones que emocionan

A modo de anécdota, Federico recordó que tras culminar la actuación en el Teatro de Verano se le arrimó una joven sorda, para agradecerle, ella se comunicó mediante lenguaje de señas y Federico respondió del mismo modo, con base en lo aprendido: "Fue un momento fuerte, emocionante, ella estaba con su padre que tiene mi misma edad y justo en la parodia hago de papá... ese abrazo que nos dimos con él, lo que sentí, no es algo fácil de explicar".

Paul Fernández, otra de las figuras de Momosapiens, sumó que vivió situaciones similares a la que contó Federico, en distintos escenarios, "incluso no solo devoluciones de personas sordas, también de CODA's, de hijos de sordos que se arrimaron para agradecer que hayamos considerado este tema, me pasó en el teatro terminar llorando con una chica sorda que no paraba de agradecernos".

Agregó que "ya nos pasó en el carnaval pasado con Amigos Inseparabales (en esa parodia Federico hacía de la persona con capacidades físicas limitadas y Paul de quien lo asistía), logramos darle con respeto y cariño visibilidad a una situación que tiene gente que me parece no necesita que dramaticen su situación cuando se la exhibe, debemos hacerlo con naturalidad y por las devoluciones que hemos tenido sentimos que estamos haciendo bien las cosas".

Recordó que en un ensayo, en las instalaciones de Ciudad Fútbol, estaba Isabel Pastor (fue quien profesionalizó el lenguaje de señas en Uruguay) y su esposo, "los dos son CODA's y nosotros estábamos haciendo la parodia, ensayándola y los vi muy emocionados y eso fue impactante y un lindo mensaje sobre que estábamos planteando las cosas de una manera correcta".

Momosapiens, en los tablados, algo que no es nuevo pues lo realiza desde hace varios carnavales, se presenta con una experta en lenguaje de señas (Agustina Ciganda), que brinda ese servicio, pero esta vez con una particularidad, que la explicó Federico: cuando los artistas se expresan en lengua de señas ella permanece quieta, lo que pone de manifiesto que los artistas no hacen cualquier gesto, realmente utilizan ese lenguaje.

Para el armado del show 2026 primero surgió hacer la parodia de CODA, posteriormente el eje temático "Nadie se salva solo", luego El Eternauta -se utiliza mucho el mensaje "lo viejo funciona"- y por último la parodia Robin Hood, quedando finalmente El Eternauta para los enganches y la parodia sobre el héroe y forajido medieval como pieza más orientada al humor.

"Tengo que agradecer a Rubino la confianza, me da la derecha, me hace sentir muy cómodo pese a que soy muy obsesivo con que ciertas cosas pasen, pero bueno, no es secreto la capacidad de Rubino, su talento y además ayuda mucho la calidad de personas y artistas que tenemos en este conjunto", concluyó Federico.

Parodistas Momosapiens

Momosapiens denominó a su espectáculo "Nadie se salva solo". Los autores de los textos son Rubino y Pereyra y entre las principales figuras del elenco destacan, además de ellos, los carnavaleros Miguel Villalba, Paul Fernández, Alejandra Díaz, Maxi Azambuya, Sergio Occhiuzzi y Camila Caeiro. Con seis primeros premios obtenidos, el último el año pasado (luego de más de 10 años sin conseguirlo tras ganar en 2012), se trata de uno de los cinco conjuntos del parodismo más ganadores en toda la historia.

Cuando vuelven al Teatro de Verano

Momosapiens, con base en el programa de actividades confirmado por Daecpu, volverá a presentarse ante el jurado que preside Gabriela Barboza y el resto del público del Ramón Collazo del Parque Rodó el martes 17 de febrero, en el cierre de la novena etapa de la segunda rueda del concurso de carnaval de 2026.

