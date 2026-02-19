Dólar
El Observador / Fútbol / RUTAS DE AMÉRICA

Los hermanos Maldonado fueron los mejores en el Salto del Penitente: Anderson ganó y sigue líder de Rutas de América y Nacho fue segundo

Ambos hermanos olimareños fueron los protagonistas en los repechos y curvas del Salto de Penitente

19 de febrero 2026 - 12:24hs
Anderson Maldonado ganó en el Salto del Penitente y sigue líder en Rutas de América

Ambos olimareños fueron los protagonistas en los repechos y curvas del Salto de Penitente, bajo un cielo con tormenta amenazante, y Anderson, del equipo Náutico Boca de Cufré, llegó primero con una leve ventaja sobre Nacho.

La etapa que largó en Canelones, con 150,8 kilómetros de recorrido, tuvo en tercera ubicación a Sergio Fredes, cuarto fue Pablo Bonilla y quinto Maximiliano Díaz.

Salto del Penitente
RUTAS DE AMÉRICA

Leonel Rodríguez tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026
RUTAS DE AMÉRICA

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos y finalizará el próximo domingo 23 de febrero en la rambla de Montevideo, frente al Hotel Carrasco.

Noticia en desarrollo

