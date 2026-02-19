Los hermanos Maldonado fueron los mejores en el Salto del Penitente: Anderson ganó y sigue líder de Rutas de América y Nacho fue segundo

Anderson Maldonado ganó en el Salto del Penitente y sigue líder en Rutas de América

Anderson Maldonado, el líder de Rutas de América 2026, fue el ganador de la cuarta etapa, la "etapa reina", que este jueves tuvo un histórico final en alto en el Salto del Penitente, el espectacular punto turístico de Lavalleja que por primera vez recibió al pelotón masculino.

Quien aparecía como el gran favorito a ganar en esta jornada cumplió con los pronósticos y fue el primero en cruzar la meta, ampliando su diferencia en la general, seguido por su hermano Ignacio, ganador de la pasada edición 2025 y quien fue líder hasta este miércoles, día en el que sufrió un pinchazo y caída que lo dejó tercero.

Ambos olimareños fueron los protagonistas en los repechos y curvas del Salto de Penitente, bajo un cielo con tormenta amenazante, y Anderson, del equipo Náutico Boca de Cufré, llegó primero con una leve ventaja sobre Nacho.

La etapa que largó en Canelones, con 150,8 kilómetros de recorrido, tuvo en tercera ubicación a Sergio Fredes, cuarto fue Pablo Bonilla y quinto Maximiliano Díaz.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos y finalizará el próximo domingo 23 de febrero en la rambla de Montevideo, frente al Hotel Carrasco. Noticia en desarrollo