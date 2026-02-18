Rutas de América: el campeón nacional Leonel Rodríguez se impuso en el sprint en Santa Lucía, por la tercera etapa, que tuvo caída del líder y cambio en la malla oro
La etapa estuvo marcada por una caída de Ignacio Maldonado, campeón vigente de Rutas de América y que venía liderando la clasificación general
18 de febrero 2026 - 12:42hs
Leonel Rodríguez tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026
Leonel Rodríguez, el flamante campeón nacional vigente de ruta, fue el ganador de la tercera etapa de Rutas de América 2026, que este miércoles unió las ciudades de José Enrique Rodó, Soriano, con Santa Lucía, Canelones, en un recorrido de 158 kilómetros.
Especialista en el sprint, Rodríguez se quedó con la victoria en una llegada a la que arribó en un grupo de escapados.
El ciclista de Náutico Boca de Cufré, que es tricampeón nacional, destacó tras su triunfo que se dedicará a ganar etapas y correr para sus compañeros, ya que por los tiempos no cree que pueda pelear la general.
El podio de la jornada lo completaron Alejandro Quilci de Alas Rojas de Santa Lucía y Juan Echeverría de Cerro Largo, con Germán Fernández de Dolores Cycles y Pablo Anchieri de CC Carmelo.
La etapa estuvo marcada por una caída de Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, campeón vigente de Rutas de América y que venía liderando la clasificación general.
De esa forma, Nacho Maldonado perdió la malla oro, la que quedó para su hermano Anderson Maldonado, de Náutico Boca de Cufré, seguido por Pablo Bonilla, también de Náutico a 15 segundos, tercero Nacho Maldonado a 40 segundos y Germán Fernández cuarto a 52 segundos.
Se viene la etapa reina
El nuevo líder tendrá la posibilidad de sacar una mayor diferencia este jueves, cuando la cuarta etapa tenga final en ascenso en el Salto de Penitente, un escenario que le es favorable, con largada en Canelones en 150,8 kilómetros.
La considerada etapa reina de esta edición de Rutas de América tendrá una mayor expectativa para ver cómo responde Ander Maldonado y su equipo ante los ataques de sus rivales.
La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos de Uruguay y finalizará el próximo 23 de febrero en la rambla de Montevideo, frente al Hotel Carrasco.