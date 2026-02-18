Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / RUTAS DE AMÉRICA

Rutas de América: el campeón nacional Leonel Rodríguez se impuso en el sprint en Santa Lucía, por la tercera etapa, que tuvo caída del líder y cambio en la malla oro

La etapa estuvo marcada por una caída de Ignacio Maldonado, campeón vigente de Rutas de América y que venía liderando la clasificación general

18 de febrero 2026 - 12:42hs
Leonel Rodríguez tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026

Leonel Rodríguez tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026

Leonel Rodríguez, el flamante campeón nacional vigente de ruta, fue el ganador de la tercera etapa de Rutas de América 2026, que este miércoles unió las ciudades de José Enrique Rodó, Soriano, con Santa Lucía, Canelones, en un recorrido de 158 kilómetros.

Especialista en el sprint, Rodríguez se quedó con la victoria en una llegada a la que arribó en un grupo de escapados.

El ciclista de Náutico Boca de Cufré, que es tricampeón nacional, destacó tras su triunfo que se dedicará a ganar etapas y correr para sus compañeros, ya que por los tiempos no cree que pueda pelear la general.

El podio de la jornada lo completaron Alejandro Quilci de Alas Rojas de Santa Lucía y Juan Echeverría de Cerro Largo, con Germán Fernández de Dolores Cycles y Pablo Anchieri de CC Carmelo.

Rutas de América 2025
DEL 16 AL 22 DE FEBRERO

Rutas de América: estas son, una a una, las rutas que se verán afectadas hasta el próximo domingo

Juan Caorsi celebra su victoria en la segunda etapa de Rutas de América
RUTAS 2026

Juan Caorsi ganó la segunda etapa de Rutas de América, entre Fray Bentos y Mercedes: Ignacio Maldonado lidera la tabla general

Caída de Ignacio Maldonado y cambio en la general

La etapa estuvo marcada por una caída de Ignacio Maldonado, de Armonía Cycles, campeón vigente de Rutas de América y que venía liderando la clasificación general.

20250309 Ignacio Maldonado ganó Rutas de América 2025
Ignacio Maldonado ganó Rutas de América 2025

Ignacio Maldonado ganó Rutas de América 2025

De esa forma, Nacho Maldonado perdió la malla oro, la que quedó para su hermano Anderson Maldonado, de Náutico Boca de Cufré, seguido por Pablo Bonilla, también de Náutico a 15 segundos, tercero Nacho Maldonado a 40 segundos y Germán Fernández cuarto a 52 segundos.

Ignacio Maldonado y su hermano Anderson Maldonado
Ignacio Maldonado y su hermano Anderson Maldonado

Ignacio Maldonado y su hermano Anderson Maldonado

Se viene la etapa reina

El nuevo líder tendrá la posibilidad de sacar una mayor diferencia este jueves, cuando la cuarta etapa tenga final en ascenso en el Salto de Penitente, un escenario que le es favorable, con largada en Canelones en 150,8 kilómetros.

La considerada etapa reina de esta edición de Rutas de América tendrá una mayor expectativa para ver cómo responde Ander Maldonado y su equipo ante los ataques de sus rivales.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos de Uruguay y finalizará el próximo 23 de febrero en la rambla de Montevideo, frente al Hotel Carrasco.

Temas:

Rutas de América Leonel Rodríguez Ignacio Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos