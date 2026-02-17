Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / RUTAS 2026

Juan Caorsi ganó la segunda etapa de Rutas de América, entre Fray Bentos y Mercedes: Ignacio Maldonado lidera la tabla general

El ciclista del Armonía Cycles de Río Negro lideró el podio, acompañado de Pablo Bonilla (del Náutico de Boca del Cufré) y Maldonado, su compañero de equipo

17 de febrero 2026 - 13:57hs
Juan Caorsi celebra su victoria en la segunda etapa de Rutas de América

Juan Caorsi celebra su victoria en la segunda etapa de Rutas de América

Foto: Armonía Cycles Club

El ciclista Juan Caorsi fue el vencedor de la segunda etapa de Rutas de América 2026, que unió a Fray Bentos y Mercedes en un tramo de 189,4 kilómetros, el más largo de la competencia.

Caorsi, del Armonía Cycles Club de Río Negro, llegó primero a la línea de meta con un tiempo de 4:17:10, por delante de Pablo Bonilla (del Club Naútico Boca del Cufre) y su compañero de equipo Ignacio Maldonado, actual ganador de Rutas que quedó como líder de la tabla general de esta edición.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 13.52.10
El podio de la segunda etapa de Rutas de Am&eacute;rica

El podio de la segunda etapa de Rutas de América

La edición número 54 de la histórica prueba comenzó este lunes con la contrarreloj individual en Fray Bentos, en la primera de las siete etapas que obtuvo Agustín Alonso del Club Náutico Boca de Cufré.

El tiempo del anterior malla oro fue de 26.59.05, mientras que en segundo lugar llegó Roderyck Asconegui, del Dolores Cycles, con una marca de 26.59.38, en tanto que tercero y completando el podio arribó Ignacio Maldonado.

Agustín Alonso ganó la contrarreloj en Fray Bentos en la primera etapa de Rutas de América 2026 y es el malla oro
CICLISMO

Agustín Alonso ganó notablemente la contrarreloj en la primera etapa de Rutas de América y lidera la prueba

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América
CICLISMO

Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

Cuándo se disputa la tercera etapa de Rutas de América

La tercera etapa de la prueba se correrá este miércoles 18 de febrero, entre José Enrique Rodó (Soriano) y Santa Lucía (Canelones).

Este recorrido tiene una distancia total de 158,2 kilómetros, el segundo más largo de la competencia detrás del disputado este martes.

Temas:

Rutas de América Fray Bentos Mercedes Ignacio Maldonado Río Negro

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Oliva
NACIONAL

El momento de tensión de Christian Oliva cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido renovar contrato y la mayor alegría que se lleva del tricolor

Darwin Núñez
URUGUAYO

La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

DArwin Núñez 
EN LA LUPA

Mirá los dos goles de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia y el peculiar festejo del primero, que no gritó

Edinson Cavani
ARGENTINA

La dura crítica de Óscar Ruggeri a Edinson Cavani por su entrada en calor en el partido entre Boca Juniors y Platense: "No parece jugador de fútbol"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos