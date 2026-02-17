Juan Caorsi ganó la segunda etapa de Rutas de América, entre Fray Bentos y Mercedes: Ignacio Maldonado lidera la tabla general
El ciclista del Armonía Cycles de Río Negro lideró el podio, acompañado de Pablo Bonilla (del Náutico de Boca del Cufré) y Maldonado, su compañero de equipo
17 de febrero 2026 - 13:57hs
Juan Caorsi celebra su victoria en la segunda etapa de Rutas de América
Foto: Armonía Cycles Club
El ciclista Juan Caorsi fue el vencedor de la segunda etapa de Rutas de América 2026, que unió a Fray Bentos y Mercedes en un tramo de 189,4 kilómetros, el más largo de la competencia.
Caorsi, del Armonía Cycles Club de Río Negro, llegó primero a la línea de meta con un tiempo de 4:17:10, por delante de Pablo Bonilla (del Club Naútico Boca del Cufre) y su compañero de equipo Ignacio Maldonado, actual ganador de Rutas que quedó como líder de la tabla general de esta edición.
La edición número 54 de la histórica prueba comenzó este lunes con la contrarreloj individual en Fray Bentos, en la primera de las siete etapas que obtuvo Agustín Alonso del Club Náutico Boca de Cufré.
El tiempo del anterior malla oro fue de 26.59.05, mientras que en segundo lugar llegó Roderyck Asconegui, del Dolores Cycles, con una marca de 26.59.38, en tanto que tercero y completando el podio arribó Ignacio Maldonado.