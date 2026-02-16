Agustín Alonso ganó notablemente la contrarreloj en la primera etapa de Rutas de América y lidera la prueba

La 54a edición de la prueba Rutas de América comenzó este lunes con la contrarreloj individual en Fray Bentos, en la primera de las siete etapas que obtuvo Agustín Alonso del Club Náutico Boca de Cufré.
El tiempo del malla oro fue de 26.59.05, mientras que en segundo lugar llegó Roderyck Asconegui, del Dolores Cycles, con una marca de 26.59.38, en tanto que tercero y completando el podio arribó Ignacio Maldonado, del Armonía.
El circuito en el que se corrió fue de 22,1 kilómetros.
Este martes será la segunda etapa
La segunda etapa de Rutas de América se correrá este martes.
La misma unirá las ciudades de Fray Bentos con Mercedes, en un trayecto de 189,4 kilómetros.
Este será, a su vez, el recorrido más largo de toda la carrera.
La carrera generó enorme expectativa en toda la ciudad fraybentina y mucha gente acompañó, como es tradicional, lo que fue esta primera etapa que obtuvo Agustín Alonso.