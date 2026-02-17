La dura crítica de Óscar Ruggeri a Edinson Cavani por su entrada en calor en el partido entre Boca Juniors y Platense: "No parece jugador de fútbol"
El exjugador argentino apuntó contra Edinson Cavani por estar sentado durante el último partido de Boca Juniors
17 de febrero 2026 - 8:57hs
Oscar Ruggeri, histórico exdefensor de la selección Argentina campeona del mundo en 1986, destrozó aEdinson Cavani por sus movimientos durante la entrada en calor del último partido entre Boca Juniors y Platense, en donde al Matador se lo vio dando pases contra una heladerita y sentado en la misma.
En la previa del partido entre Boca Juniors y Platense, por la quinta fecha del Torneo Apertura en La Bombonera, Cavani volvió a formar parte de la lista de convocados y comenzó desde el banco de suplentes.
Durante el calentamiento previo, mientras los titulares realizaban movimientos precompetitivos y los suplentes jugaban al "loco", Cavani estuvo dando pases cortitos contra una heladerita y posteriormente se sentó sobre la misma a observar a la gente en las tribunas.
Oscar Ruggeri destrozó a Edinson Cavani
Ruggeri, en el programa F90 de ESPN en Argentina, no tuvo piedad contra el delantero uruguayo. "No parece jugador de fútbol. Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entras: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada", mencionó.
Además, Ruggeri remarcó que el experimentado goleador uruguayo, que brilló en su Selección y en Europa, debería dar el ejemplo: "Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles".
"A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo", sentenció Ruggeri sobre Cavani.
El Matador volvió a jugar un partido con Boca Juniors luego de mucho tiempo marginado por lesión, e ingresó en el segundo tiempo y sumó 29 minutos en el empate sin goles ante Platense en La Bombonera, con un equipo que se fue muy silbado por el público xeneize por el rendimiento futbolístico.