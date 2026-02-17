Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La dura crítica de Óscar Ruggeri a Edinson Cavani por su entrada en calor en el partido entre Boca Juniors y Platense: "No parece jugador de fútbol"

El exjugador argentino apuntó contra Edinson Cavani por estar sentado durante el último partido de Boca Juniors

17 de febrero 2026 - 8:57hs

Oscar Ruggeri, histórico exdefensor de la selección Argentina campeona del mundo en 1986, destrozó a Edinson Cavani por sus movimientos durante la entrada en calor del último partido entre Boca Juniors y Platense, en donde al Matador se lo vio dando pases contra una heladerita y sentado en la misma.

En la previa del partido entre Boca Juniors y Platense, por la quinta fecha del Torneo Apertura en La Bombonera, Cavani volvió a formar parte de la lista de convocados y comenzó desde el banco de suplentes.

Durante el calentamiento previo, mientras los titulares realizaban movimientos precompetitivos y los suplentes jugaban al "loco", Cavani estuvo dando pases cortitos contra una heladerita y posteriormente se sentó sobre la misma a observar a la gente en las tribunas.

Oscar Ruggeri destrozó a Edinson Cavani

Ruggeri, en el programa F90 de ESPN en Argentina, no tuvo piedad contra el delantero uruguayo. "No parece jugador de fútbol. Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entras: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada", mencionó.

Edinson Cavani
APERTURA ARGENTINO

Boca Juniors 0-0 Platense: Edinson Cavani volvió a jugar después de 77 días, su equipo empató de local y todos se fueron silbados

El festejo de Edinson Cavani tras su gol ante Tigre en La Bombonera

Regresa Edinson Cavani: el delantero uruguayo será convocado en Boca Juniors para enfrentar a Platense

Además, Ruggeri remarcó que el experimentado goleador uruguayo, que brilló en su Selección y en Europa, debería dar el ejemplo: "Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles".

20260215 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors' Uruguayan forward #10 Edinson Cavani eyes the ball after shooting past Platense's goalkeeper #20 Matias Borgogno during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura To
Edinson Cavani

Edinson Cavani

"A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo", sentenció Ruggeri sobre Cavani.

El Matador volvió a jugar un partido con Boca Juniors luego de mucho tiempo marginado por lesión, e ingresó en el segundo tiempo y sumó 29 minutos en el empate sin goles ante Platense en La Bombonera, con un equipo que se fue muy silbado por el público xeneize por el rendimiento futbolístico.

Temas:

Edinson Cavani Boca Juniors Platense Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez
URUGUAYO

La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

Christian Oliva
NACIONAL

El momento de tensión de Christian Oliva cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido renovar contrato y la mayor alegría que se lleva del tricolor

DArwin Núñez 
EN LA LUPA

Mirá los dos goles de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia y el peculiar festejo del primero, que no gritó

Lucas Hernández
PEÑAROL

Tras recuperarse de los meniscos, Lucas Hernández sufrió una lesión muscular que lo radiará de las canchas por un mes: ya es baja para el clásico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos