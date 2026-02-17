La dura crítica de Óscar Ruggeri a Edinson Cavani por su entrada en calor en el partido entre Boca Juniors y Platense: "No parece jugador de fútbol"

Oscar Ruggeri , histórico exdefensor de la selección Argentina campeona del mundo en 1986, destrozó a Edinson Cavani por sus movimientos durante la entrada en calor del último partido entre Boca Juniors y Platense , en donde al Matador se lo vio dando pases contra una heladerita y sentado en la misma.

En la previa del partido entre Boca Juniors y Platense , por la quinta fecha del Torneo Apertura en La Bombonera , Cavani volvió a formar parte de la lista de convocados y comenzó desde el banco de suplentes.

Durante el calentamiento previo, mientras los titulares realizaban movimientos precompetitivos y los suplentes jugaban al "loco", Cavani estuvo dando pases cortitos contra una heladerita y posteriormente se sentó sobre la misma a observar a la gente en las tribunas.

Ruggeri, en el programa F90 de ESPN en Argentina, no tuvo piedad contra el delantero uruguayo. "No parece jugador de fútbol . Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entras: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada", mencionó.

APERTURA ARGENTINO Boca Juniors 0-0 Platense: Edinson Cavani volvió a jugar después de 77 días, su equipo empató de local y todos se fueron silbados

Además, Ruggeri remarcó que el experimentado goleador uruguayo, que brilló en su Selección y en Europa, debería dar el ejemplo: "Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles".

Edinson Cavani Foto: Alejandro Pagni/AFP

"A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo", sentenció Ruggeri sobre Cavani.

El Matador volvió a jugar un partido con Boca Juniors luego de mucho tiempo marginado por lesión, e ingresó en el segundo tiempo y sumó 29 minutos en el empate sin goles ante Platense en La Bombonera, con un equipo que se fue muy silbado por el público xeneize por el rendimiento futbolístico.