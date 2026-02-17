Motociclista murió en Ruta 9: una conductora lo chocó de frente al intentar rebasar a otro auto en Rocha

Un motociclista de 37 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes en la Ruta 9 , a la altura del balneario La Esmeralda, en Rocha .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El accidente se produjo cuando una conductora, de 31 años, que circulba de este a oeste, intentó rebasar a otro auto . En esa maniobra, terminó impactando de frente contra la moto , cuyo conductor murió en el lugar.

La mujer que manejaba el auto y su acompañante salieron ilesos, informó la Policía Caminera en un comunicado.

IMPRUDENCIA Accidente fatal en San José: un automovilista alcoholizado chocó y mató a dos personas que circulaban en moto

SINIESTRO FATAL Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

En el momento en el que se produjo el accidente, una camioneta que circulaba en el mismo sentido (de este a oeste) chocó de atrás al auto, que había detenido la marcha.

Operativo retorno por Carnaval

Este martes, en tanto, la Policía Caminera desplegará un operativo especial por el regreso tras el fin de semana largo de Carnaval.

El vocero de Caminera, Belso Rodríguez, señaló en diálogo con Desayunos Informales que si bien habrá una "buena cantidad" de vehículos circulando, el mayor flujo se espera para el próximo domingo 22 de febrero.

Sin embargo, subrayó que el movimiento este fin de semana largo ha sido "sumamente intenso".

Entre las precauciones que sugirió tener se encuentran pronosticar el desplazamiento, salir con tiempo y "saber esperar", ya que las condiciones de circulación pueden verse alteradas en términos de tiempos y demoras, producto de una alta demanda vehicular que lleva al máximo la capacidad de las vías de circulación.