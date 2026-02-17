Dólar
/ Nacional / FIN DE SEMANA DE CARNAVAL

Motociclista murió en Ruta 9: una conductora lo chocó de frente al intentar rebasar a otro auto en Rocha

Este martes de Carnaval se espera un alto flujo vehicular en las rutas, producto del retorno de miles de veraneantes, aunque Caminera pronostica que el pico máximo se dará el domingo 22 de febrero

17 de febrero 2026 - 17:38hs
WhatsApp Image 2026-02-17 at 07.20.53

Un motociclista de 37 años murió en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes en la Ruta 9, a la altura del balneario La Esmeralda, en Rocha.

El accidente se produjo cuando una conductora, de 31 años, que circulba de este a oeste, intentó rebasar a otro auto. En esa maniobra, terminó impactando de frente contra la moto, cuyo conductor murió en el lugar.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 07.20.54

La mujer que manejaba el auto y su acompañante salieron ilesos, informó la Policía Caminera en un comunicado.

Operativo retorno por Carnaval

Este martes, en tanto, la Policía Caminera desplegará un operativo especial por el regreso tras el fin de semana largo de Carnaval.

El vocero de Caminera, Belso Rodríguez, señaló en diálogo con Desayunos Informales que si bien habrá una "buena cantidad" de vehículos circulando, el mayor flujo se espera para el próximo domingo 22 de febrero.

Sin embargo, subrayó que el movimiento este fin de semana largo ha sido "sumamente intenso".

Entre las precauciones que sugirió tener se encuentran pronosticar el desplazamiento, salir con tiempo y "saber esperar", ya que las condiciones de circulación pueden verse alteradas en términos de tiempos y demoras, producto de una alta demanda vehicular que lleva al máximo la capacidad de las vías de circulación.

