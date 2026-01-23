Dólar
El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

El Club Ciclista Fénix, organizador de la competencia, comunicó los detalles de la prueba; mirá fechas y etapas

23 de enero 2026 - 11:13hs
Rutas de América, la tradicional carrera del ciclismo uruguayo y segunda en importancia tras la Vuelta Ciclista, ya tiene confirmadas sus fechas y recorrido para su disputa en este 2026, en la que será su 54ª edición.

¿Cuándo se corre Rutas de América 2026?

El Club Ciclista Fénix, organizador de la competencia, comunicó los detalles de la prueba que tendrá ocho etapas entre el 15 y el 22 de febrero, con concentración y largada en Fray Bentos y llegada en Montevideo.

Etapas de Rutas de América 2026

Domingo 15 de Febrero:

Congreso técnico y presentación de equipos en Fray Bentos

Lunes 16:

Etapa 1: Contrarreloj de 22 km en Fray Bentos

Martes 17:

Etapa 2: Fray Bentos - Mercedes

Miércoles 18:

Etapa 3: José Enrique Rodó - Santa Lucía

Jueves 19:

Etapa 4: Las Piedras - Salto del Penitente

Viernes 20:

Etapa 5: Minas - Rocha

Sábado 21:

Etapa 6: La Paloma - Maldonado

Domingo 22:

Etapa 7: Maldonado - Montevideo

