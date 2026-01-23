Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América @impacto.fotop - Eduardo Schaucoski

Rutas de América, la tradicional carrera del ciclismo uruguayo y segunda en importancia tras la Vuelta Ciclista, ya tiene confirmadas sus fechas y recorrido para su disputa en este 2026, en la que será su 54ª edición.

¿Cuándo se corre Rutas de América 2026? El Club Ciclista Fénix, organizador de la competencia, comunicó los detalles de la prueba que tendrá ocho etapas entre el 15 y el 22 de febrero, con concentración y largada en Fray Bentos y llegada en Montevideo.

Ignacio Maldonado con el trofeo de Rutas de América 2025 Ignacio Maldonado con el trofeo de Rutas de América 2025 @impacto.fotop - Eduardo Schaucoski Etapas de Rutas de América 2026 Domingo 15 de Febrero:

Congreso técnico y presentación de equipos en Fray Bentos

Lunes 16: Etapa 1: Contrarreloj de 22 km en Fray Bentos Martes 17: Etapa 2: Fray Bentos - Mercedes Miércoles 18: Etapa 3: José Enrique Rodó - Santa Lucía Jueves 19: Etapa 4: Las Piedras - Salto del Penitente Viernes 20: Etapa 5: Minas - Rocha Sábado 21: Etapa 6: La Paloma - Maldonado Domingo 22: Etapa 7: Maldonado - Montevideo