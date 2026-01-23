Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo
El Club Ciclista Fénix, organizador de la competencia, comunicó los detalles de la prueba; mirá fechas y etapas
23 de enero 2026 - 11:13hs
Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América
@impacto.fotop - Eduardo Schaucoski
Rutas de América, la tradicional carrera del ciclismo uruguayo y segunda en importancia tras la Vuelta Ciclista, ya tiene confirmadas sus fechas y recorrido para su disputa en este 2026, en la que será su 54ª edición.
¿Cuándo se corre Rutas de América 2026?
El Club Ciclista Fénix, organizador de la competencia, comunicó los detalles de la prueba que tendrá ocho etapas entre el 15 y el 22 de febrero, con concentración y largada en Fray Bentos y llegada en Montevideo.
Etapas de Rutas de América 2026
Domingo 15 de Febrero:
Congreso técnico y presentación de equipos en Fray Bentos