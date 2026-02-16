El futbolista de Peñarol que rescindió contrato porque no era utilizado por Diego Aguirre y cuál es su nuevo club

Peñarol jugó este domingo a la noche un partido para el olvido en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y perdió claramente 2-1 ante Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El equipo de Diego Aguirre no encontró nunca su fútbol con un muy bajo rendimiento colectivo y sobre todo, de Leonardo Fernández, quien sigue siendo intocable y el DT no lo saca, ni siquiera cuando hace tiempo que no muestra casi nada.

Esta vez, el técnico carbonero se equivocó en la forma de plantear el encuentro, y el único que mostró algo diferente, pero jugó muy solo, fue Matías Arezo.

A su vez, Peñarol sumó a un nuevo lesionado, ya que se resintió Lucas Hernández y tiene para un mes más de recuperación.

Mientras tanto, la buena noticia para los de Aguirre es que, ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se suma este martes a las prácticas.

Kevin Morgan rescindió con Peñarol

El arquero Kevin Morgan, quien fue el arquero titular de la Tercera división de Peñarol que se consagró con el bicampeonato uruguayo, rescindió su contrato con los aurinegros. Hizo toda su carrera en las divisiones formativas del club.

Era el tercer golero de la Primera división detrás de Sebastián Britos y de Washington Aguerre y no era tenido en cuenta por Diego Aguirre.

El futbolista, quien jugó solo dos partidos amistosos con Peñarol, uno por la Serie Río de la Plata del año pasado ante San Lorenzo y otro por la misma serie, pero este enero contra Colo Colo, nunca disputó un encuentro oficial, si bien en algunos estuvo en el banco de suplentes.

kevin Kevin Morgan firmó contrato con su nuevo club, Plaza Colonia

En ese contexto y al ver que no iba a tener minutos, el jugador, quien acaba de cumplir 22 años, prefirió rescindir contrato y tomar otro rumbo para poder alternar en el arco.

Así, firmó un vínculo con Plaza Colonia para jugar el campeonato de la Segunda división profesional.