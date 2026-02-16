El futbolista de Peñarol que rescindió contrato porque no era utilizado por Diego Aguirre y cuál es su nuevo club

El arquero Kevin Morgan, quien fue el arquero titular de la Tercera división de Peñarol que se consagró con el bicampeonato uruguayo, rescindió su contrato con los aurinegros. Hizo toda su carrera en las divisiones formativas del club.
Era el tercer golero de la Primera división detrás de Sebastián Britos y de Washington Aguerre y no era tenido en cuenta por Diego Aguirre.
El futbolista, quien jugó solo dos partidos amistosos con Peñarol, uno por la Serie Río de la Plata del año pasado ante San Lorenzo y otro por la misma serie, pero este enero contra Colo Colo, nunca disputó un encuentro oficial, si bien en algunos estuvo en el banco de suplentes.
En ese contexto y al ver que no iba a tener minutos, el jugador, quien acaba de cumplir 22 años, prefirió rescindir contrato y tomar otro rumbo para poder alternar en el arco.
Así, firmó un vínculo con Plaza Colonia para jugar el campeonato de la Segunda división profesional.