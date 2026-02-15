Dólar
/ Nacional / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO

Rutas de América: estas son, una a una, las rutas que se verán afectadas hasta el próximo domingo

El evento implicará cortes y desvíos parciales en distintos puntos del país, a medida que avance cada etapa, recordó Caminera

15 de febrero 2026 - 14:16hs
Rutas de América 2025

Rutas de América 2025

@impacto.fotop - Eduardo Schaucoski

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó en las últimas horas cuáles serán las rutas afectadas por la 54° edición de Rutas de América, la tradicional competencia organizada por el Club Ciclista Fénix que se desarrollará desde este lunes 16 hasta el domingo 22 de febrero.

El evento implicará cortes y desvíos parciales en distintos puntos del país, a medida que avance cada etapa.

Rutas afectadas por etapa

La primera etapa afectará la ruta 2.

En la segunda jornada habrá incidencia en las rutas 2, 105 y 21.

La tercera etapa comprenderá tramos de las rutas 2, 12, 23 y 11, mientras que la cuarta impactará en las rutas 11 y 8.

La quinta etapa afectará las rutas 12, 60 y 9.

En la sexta jornada estarán comprendidas las rutas 15, 9, 10 y 12.

Por último, la séptima etapa incidirá en las rutas 39, 9, 8 y 101, además de avenida de las Américas y Carlos Racine, hasta la llegada en la rambla Tomás Berreta.

El recorrido de la competencia

La competencia comenzará con una contrarreloj individual de 22,1 kilómetros con base en Fray Bentos, capital de Río Negro. La segunda etapa unirá Fray Bentos con Mercedes y será la de mayor extensión, con un recorrido de 189,4 kilómetros.

La tercera etapa conectará José Enrique Rodó con Santa Lucía, mientras que la cuarta irá desde Canelones hasta el Salto del Penitente, en Minas. La quinta jornada unirá Minas y Rocha; la sexta, La Paloma y Maldonado.

El cierre será el domingo 22 de febrero con el clásico trayecto Maldonado–Montevideo, con llegada frente al Hotel Sofitel Carrasco por la rambla.

Recomendaciones de Policía Caminera

Desde Policía Caminera exhortaron a los conductores a respetar las indicaciones del personal actuante, encender las balizas, aminorar la marcha y retirar el vehículo de la vía de circulación lo más posible, aguardando el paso de los ciclistas y la caravana oficial.

