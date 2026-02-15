Dos brasileños detenidos en el aeropuerto con más de un kilo de cocaína en sus championes: ambos fueron condenados

Dos ciudadanos brasileños de 22 y 26 años fueron condenados por intentar exportar más de un kilo de cocaína acondicionada en el interior de sus championes desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a Europa, informó el Ministerio del Interior.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional fue alertado por efectivos de la Policía Aérea sobre imágenes anómalas detectadas en el escáner del equipaje de los pasajeros. Ambos pretendían abordar un vuelo con destino a Madrid (España), con conexión final en Milán (Italia).

Trasladados a la sala de inspecciones, los funcionarios realizaron un registro minucioso del calzado y confirmaron la presencia de la sustancia, que dio resultado positivo para cocaína.

Lo incautado En el operativo se incautaron dos pares de championes con sustancia en su interior, 1,235 kilos de cocaína, dos teléfonos celulares y 980 euros en efectivo.

Championes droga aeropuerto El Juzgado Letrado de Primera Instancia de la Ciudad de la Costa de 7° Turno, a cargo de la jueza Natalia Alessandre, dispuso la condena de ambos como “autores penalmente responsables de un delito previsto en los artículos 31 y 37 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de exportación de sustancia en grado de tentativa”, y les impuso una pena de dos años de penitenciaría.