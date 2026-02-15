Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / DESTINO EUROPA

Dos brasileños detenidos en el aeropuerto con más de un kilo de cocaína en sus championes: ambos fueron condenados

En el operativo se incautaron dos pares de championes con sustancia en su interior, 1,235 kilos de cocaína, dos teléfonos celulares y 980 euros en efectivo

15 de febrero 2026 - 14:10hs
WhatsApp Image 2026-02-15 at 08.56.22

Dos ciudadanos brasileños de 22 y 26 años fueron condenados por intentar exportar más de un kilo de cocaína acondicionada en el interior de sus championes desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a Europa, informó el Ministerio del Interior.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional fue alertado por efectivos de la Policía Aérea sobre imágenes anómalas detectadas en el escáner del equipaje de los pasajeros. Ambos pretendían abordar un vuelo con destino a Madrid (España), con conexión final en Milán (Italia).

Trasladados a la sala de inspecciones, los funcionarios realizaron un registro minucioso del calzado y confirmaron la presencia de la sustancia, que dio resultado positivo para cocaína.

Más noticias
El colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes
TENIS

Se picó en la Copa Davis: el colombiano Nicolás Mejía ganó y mandó a callar a los marroquíes, de visitante, y le tiraron de todo; mirá el video

Rutas de América 2025
DEL 16 AL 22 DE FEBRERO

Rutas de América: estas son, una a una, las rutas que se verán afectadas hasta el próximo domingo

Lo incautado

En el operativo se incautaron dos pares de championes con sustancia en su interior, 1,235 kilos de cocaína, dos teléfonos celulares y 980 euros en efectivo.

Championes droga aeropuerto

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de la Ciudad de la Costa de 7° Turno, a cargo de la jueza Natalia Alessandre, dispuso la condena de ambos como “autores penalmente responsables de un delito previsto en los artículos 31 y 37 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de exportación de sustancia en grado de tentativa”, y les impuso una pena de dos años de penitenciaría.

Temas:

Brasileño cocaína aeropuerto

Seguí leyendo

Las más leídas

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios
OIT

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta
SINIESTRO FATAL

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

Un niño dado en adopción al primero que lo pida tiene menos daño que el que le hace el INAU
Entrevista

"Un niño dado en adopción al primero que lo pida tiene menos daño que el que le hace el INAU"

Así es vivir en motorhome: la historia de uruguayos que eligen vacacionar sobre ruedas y el presente de un turismo que suma cada vez más adeptos
TURISMO

Así es vivir en motorhome: la historia de uruguayos que eligen vacacionar sobre ruedas y el presente de un turismo que suma cada vez más adeptos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos