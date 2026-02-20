Dólar
/ Nacional / FLORIDA

Siniestro en Florida: tres hombres alcoholizados resultaron gravemente heridos tras despiste en Ruta 7

En el vehículo viajaban tres hombres, quienes fueron asistidos y trasladados a centros de salud por la entidad de sus lesiones

20 de febrero 2026 - 11:11hs
WhatsApp Image 2026-02-20 at 11.05.01

Un siniestro de tránsito ocurrió este viernes por la mañana en el kilómetro 136 de la Ruta 7, a la altura de Cerro Colorado (Florida), donde tres hombres alcoholizados resultaron gravemente heridos y debieron ser trasladados a distintos centros de salud, informó Policía Caminera.

El hecho involucró a una camioneta que circulaba de sur a norte y que, por causas a determinar, despistó y colisionó contra un paso a nivel. En el vehículo viajaban tres hombres, quienes fueron asistidos y trasladados a centros de salud.

El conductor, de 44 años, fue diagnosticado como “alcoholizado, politraumatizado, TEC con pérdida de conocimiento” y derivado a COMEF. El resultado de la espirometría a la que se lo sometió arrojó resultado de 0,97 (g/l).

Uno de los acompañantes, de 20 años, presentó diagnóstico de “alcoholizado, poliraumatismos, TEC con pérdida de conocimiento” y fue trasladado a ASSE.

El segundo acompañante, un hombre de 40 años, fue diagnosticado como “alcoholizado, politraumatismo en cráneo con intubación” y trasladado a COMEF en estado reservado.

El caso está bajo jurisdicción de la Seccional 14ª de Cerro Colorado.

