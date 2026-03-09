Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Ciencia y Tecnología / VIDEOJUEGOS

Ponen a prueba a más de 800 jugadores con una aventura gráfica de los 80: solo dos personas logran completarla

"Nuestros dos campeones terminaron el juego relativamente rápido, lo que nos hace preguntarnos si ya lo conocían muy bien", han comentado desde Woe Industries

9 de marzo 2026 - 12:27hs
EuropaPress_7352192_captura_manian_mansion

Solo dos personas han sido capaces de completar una aventura gráfica de los años 80 en menos de cuatro horas en un examen que buscaba medir el nivel de los participantes con este género lleno de puzles y sin la ayuda de una guía.

El desarrollador de juegos independiente Woe Industries puso a prueba la habilidad de los jugadores con la 'Prueba de Aptitud para Juegos de Aventura', una especie de examen que el que se pedía a los participantes que resolvieran una aventura gráfica de los 80 bajo unas condiciones determinadas.

La prueba, celebrada el pasado 28 de febrero, instó a los jugadores a iniciar la aventura en una franja horaria determinada y, una vez empezada, completarla sin interrupciones, en menos de cuatro horas y sin la ayuda de guías. La partida se realizó en ordenador y contó con medias de vigilancia para comprobar que no hacían trampas.

El juego se desveló en el momento de empezar la prueba. El elegido fue 'Maniac Mansion', un título de Lucasfilm Games de 1987, que lleva la firma de Ron Gilbert y Gary Winnick y su particular humor, y está inspirado en los principales clichés del cine de serie B y de terror.

Según los datos compartidos por Woe Industries en Bluesky, participaron 999 personas, aunque solo se admitieron 831, ya que los otros 168 empezaron más tarde de lo estipulado. De todos ellos, solo hubo dos jugadores que lograron completar la aventura gráfica y recibirán un certificado por su logro.

"Nuestros dos campeones terminaron el juego relativamente rápido, lo que nos hace preguntarnos si ya lo conocían muy bien", han comentado desde Woe Industries a Pcgamer, aunque aseguraron que "no es un delito estudiar para un examen". "No conocían el juego de antemano, así que deben tener una memoria increíble", apostillaron.

Lo que caracteriza a 'Maniac Mansion' y a otros títulos similares de la época, como los de las sagas 'Space Quest, 'King's Quest' y 'Leisure Suit Larry', el español 'La abadía del crimen' o los basados en películas como 'Indiana Jones y el Templo Maldito' es que son aventuras que requieren hablar con los personajes, encontrar objetos y resolver acertijos y puzles para avanzar por la historia, muchos de ellos poco intuitivos.

Europa Press

