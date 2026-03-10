Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Ciencia y Tecnología / REDES SOCIALES

La red social X suspendió 800 millones de cuentas en 2024 vinculadas a intentos de manipulación

Rusia se presenta como el actor estatal más prolífico en los intentos de manipulación en la red social, seguido de Irán y China.

10 de marzo 2026 - 10:37hs
EuropaPress_5351140_logo_red_social_antigua_twitter

La red social X ha asegurado que suspendió 800 millones de cuentas en 2024 por violar las políticas de la plataformas sobre manipulación y 'spam', una actividad en la que Rusia destaca como el actor estatal más prolífico.

La firma tecnológica ha comparecido recientemente ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Reino Unido para explicar su actuación en los intentos de injerencia extranjera, donde ha asegurado que lucha continuamente contra actores respaldados por Estados para evitar que secuestren la agenda.

En esta vista, celebrada este lunes, ha asegurado que en 2024 suspendió 800 millones de cuentas por no seguir sus políticas sobre manipulación y 'spam', y que otros varios cientos de millones de cuentas fueron retiradas a finales del año pasado.

El ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de XCorp, Wifredo Fernández, dijo estar "bastante seguro" de la autenticidad de las demás cuentas de X, como informan en The Guardian. Según datos de Statista, la red social cuenta a nivel global con más 415 millones de usuarios y 300 millones de usuarios activos mensuales.

Aunque la compañía no detalló las cuentas suspendidas vinculadas con la injerencia extranjera, sí compartió que Rusia se presenta como el actor estatal más prolífico en los intentos de manipulación en la red social, seguido de Irán y China.

Respecto a las cuentas relacionadas con Rusia, Fernández explicó que las cuentas eliminadas desplegaron una "narrativa particular" con la intención de socavar las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 y profundizar la polarización.

Europa Press

