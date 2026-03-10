La red social X suspendió 800 millones de cuentas en 2024 vinculadas a intentos de manipulación

La red social X ha asegurado que suspendió 800 millones de cuentas en 2024 por violar las políticas de la plataformas sobre manipulación y 'spam', una actividad en la que Rusia destaca como el actor estatal más prolífico.

La firma tecnológica ha comparecido recientemente ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Reino Unido para explicar su actuación en los intentos de injerencia extranjera, donde ha asegurado que lucha continuamente contra actores respaldados por Estados para evitar que secuestren la agenda.

En esta vista, celebrada este lunes, ha asegurado que en 2024 suspendió 800 millones de cuentas por no seguir sus políticas sobre manipulación y 'spam', y que otros varios cientos de millones de cuentas fueron retiradas a finales del año pasado.

CIBERSEGURIDAD Hackers uruguayos crean el primer software para ciberataques 100% local: por qué es tan peligroso

EDUCACIÓN Ceibal prueba una herramienta de IA para adaptar libros de Primaria para niños con discapacidad

El ejecutivo de Asuntos Gubernamentales de XCorp, Wifredo Fernández, dijo estar "bastante seguro" de la autenticidad de las demás cuentas de X, como informan en The Guardian. Según datos de Statista, la red social cuenta a nivel global con más 415 millones de usuarios y 300 millones de usuarios activos mensuales.

Aunque la compañía no detalló las cuentas suspendidas vinculadas con la injerencia extranjera, sí compartió que Rusia se presenta como el actor estatal más prolífico en los intentos de manipulación en la red social, seguido de Irán y China.

Respecto a las cuentas relacionadas con Rusia, Fernández explicó que las cuentas eliminadas desplegaron una "narrativa particular" con la intención de socavar las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 y profundizar la polarización.

Europa Press