Microsoft y Fundación TAEDA presentaron el libro "Inteligencia Artificial para el Bien"

Microsoft y Fundación TAEDA presentaron en Montevideo el libro Inteligencia Artificial para el Bien – Aplicaciones de la IA orientadas a la sostenibilidad, la acción humanitaria y la salud , escrito por el vicepresidente corporativo de Microsoft y científico jefe del laboratorio AI for Good, el uruguayo Juan Miguel Lavista . La actividad se realizó en el Teatro Solís y reunió a referentes del ecosistema tecnológico, académico, del sector público y de la industria para analizar el impacto social de la inteligencia artificial.

La publicación recorre proyectos desarrollados por el laboratorio filantrópico AI for Good de Microsoft , que aplica datos e inteligencia artificial para abordar desafíos globales y potenciar el trabajo de organizaciones sociales . El libro presenta casos reales en los que esta tecnología se utiliza para enfrentar problemas vinculados a la sostenibilidad, la salud y la acción humanitaria , y propone una hoja de ruta para su aplicación responsable .

El evento incluyó la apertura del presidente de la Fundación TAEDA, Mario Montoto , y un panel de conversación del que participaron Lavista , el cofundador y CEO de GeneXus by Globant, Nicolás Jodal , y la socióloga Daiana Beitler , doctora por la London School of Economics y exdirectora de Filantropía de Microsoft Asia.

Microsoft cambia el foco de su laboratorio en Uruguay: de innovar para empresas a resolver problemas sociales con IA en alianza con el gobierno, instituciones y Academia

“ Es un orgullo poder presentar este libro en Uruguay y compartir parte del trabajo que venimos impulsando desde el laboratorio AI for Good. El país tiene una oportunidad muy interesante para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial ”, señaló Lavista , quien destacó que Uruguay muestra niveles de adopción que reflejan una base creciente de personas, empresas y organizaciones trabajando con estas tecnologías .

Entre las iniciativas destacadas del laboratorio se encuentran Proyecto Guacamaya, que utiliza inteligencia artificial para monitorear la deforestación y el estado de los ecosistemas de la Amazonia en Colombia y Perú; SPARROW, una herramienta que permite medir y proteger la biodiversidad incluso en zonas remotas; y desarrollos para mejorar la detección temprana de enfermedades, como sistemas de apoyo al diagnóstico de retinopatía del prematuro en contextos con recursos limitados.

En paralelo, Microsoft y el gobierno de Uruguay anunciaron una nueva etapa de trabajo conjunto para impulsar soluciones de inteligencia artificial con impacto público, social y productivo. En el Parque de Innovación del LATU se instalará el primer AI for Good Lab de América del Sur, como evolución del Microsoft AI Co-Innovation Lab, que en sus primeros años acompañó a más de 200 organizaciones en procesos de adopción de IA.

Según el AI Diffusion Report 2025, elaborado por Microsoft, Uruguay lidera en Sudamérica y se ubica entre los tres países con mayor adopción de inteligencia artificial en América Latina, ocupando el puesto 40 a nivel mundial. El informe indica que en el primer semestre de 2025 el 20,9% de la población en edad de trabajar utilizó estas tecnologías, porcentaje que ascendió a 22,5% en el segundo semestre.

Lavista es ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica del Uruguay y tiene una maestría en Procesamiento de Datos por la Universidad Johns Hopkins. En 2018 cofundó el laboratorio Microsoft AI for Good, a partir de un proyecto orientado a aplicar ciencia de datos para investigar el síndrome de muerte súbita del lactante, investigación publicada en la revista médica Pediatrics y difundida por más de 100 medios de comunicación en todo el mundo.