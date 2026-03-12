Continúan las obras de repavimentación en avenida Soca: las tareas se desarrollan en cuatro etapas, detalló IM

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con las obras de repavimentación en avenida Soca, en el tramo comprendido entre avenida Rivera y la calle Libertad, trabajos que comenzaron el 12 de febrero.
Se trata de una obra de mantenimiento vial que implica una inversión de $11,5 millones, financiada con fondos propios de la comuna, y que está a cargo de la empresa RyK Ingenieros.
Trabajos por etapas
Las tareas se desarrollan en cuatro etapas y tienen una duración estimada de dos meses, con jornadas de trabajo entre las 07:00 y las 17:00 horas.
La primera etapa abarcó el tramo entre avenida Rivera y Charrúa, sin afectar la circulación en esas intersecciones. Luego, la segunda etapa se ejecutó entre Charrúa y Gestido.
Posteriormente, los trabajos continuaron desde Gestido hasta Bartolito Mitre, mientras que la última etapa se realizará entre Bartolito Mitre y Libertad, completando así la repavimentación prevista en ese sector de la avenida.