Continúan las obras de repavimentación en avenida Soca: las tareas se desarrollan en cuatro etapas, detalló IM

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con las obras de repavimentación en avenida Soca, en el tramo comprendido entre avenida Rivera y la calle Libertad, trabajos que comenzaron el 12 de febrero.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Se trata de una obra de mantenimiento vial que implica una inversión de $11,5 millones, financiada con fondos propios de la comuna, y que está a cargo de la empresa RyK Ingenieros.

Trabajos por etapas Las tareas se desarrollan en cuatro etapas y tienen una duración estimada de dos meses, con jornadas de trabajo entre las 07:00 y las 17:00 horas.

La primera etapa abarcó el tramo entre avenida Rivera y Charrúa, sin afectar la circulación en esas intersecciones. Luego, la segunda etapa se ejecutó entre Charrúa y Gestido.

Posteriormente, los trabajos continuaron desde Gestido hasta Bartolito Mitre, mientras que la última etapa se realizará entre Bartolito Mitre y Libertad, completando así la repavimentación prevista en ese sector de la avenida.