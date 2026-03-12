Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CALLES

Continúan las obras de repavimentación en avenida Soca: las tareas se desarrollan en cuatro etapas, detalló IM

Las jornadas de trabajo se desarrollarán entre las 07:00 y las 17:00 horas

12 de marzo 2026 - 12:56hs
20260312dicimouypd0743

La Intendencia de Montevideo (IM) avanza con las obras de repavimentación en avenida Soca, en el tramo comprendido entre avenida Rivera y la calle Libertad, trabajos que comenzaron el 12 de febrero.

Se trata de una obra de mantenimiento vial que implica una inversión de $11,5 millones, financiada con fondos propios de la comuna, y que está a cargo de la empresa RyK Ingenieros.

Trabajos por etapas

Las tareas se desarrollan en cuatro etapas y tienen una duración estimada de dos meses, con jornadas de trabajo entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Más noticias
Una de las imágenes del Máster Plan del Gran Parque Central, presentado en 2025
NACIONAL

Las novedades del Máster Plan del Gran Parque Central que trató la directiva de Nacional: sin techado para bajar costos y un posible inicio a fines de 2026

Obras en la calle Canelones en el año 2019
TRÁNSITO

IM anunció obras en avenida Agraciada: arrancó este lunes y afecta la circulación en dos barrios de la capital

La primera etapa abarcó el tramo entre avenida Rivera y Charrúa, sin afectar la circulación en esas intersecciones. Luego, la segunda etapa se ejecutó entre Charrúa y Gestido.

Posteriormente, los trabajos continuaron desde Gestido hasta Bartolito Mitre, mientras que la última etapa se realizará entre Bartolito Mitre y Libertad, completando así la repavimentación prevista en ese sector de la avenida.

Temas:

obras repavimentación Soca

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos
PARTIDO

Rivera Elgue, figura clave de Cabildo Abierto y exsubsecretario de Defensa, renunció al partido de Manini Ríos

Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera
RELIANCE

Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos