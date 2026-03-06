Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / MERCURIO

Salud bucal: qué son las amalgamas dentales que serán prohibidas en Uruguay pese a su durabilidad y bajo costo

Con la prohibición que se firmará la semana que viene, Uruguay se sumará al compromiso global de reducir el uso de mercurio

6 de marzo 2026 - 10:33hs
amalgama

Las amalgamas dentales, un material utilizado durante más de 150 años para restaurar dientes dañados, serán prohibidas en Uruguay debido a los riesgos que representan tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Este cambio forma parte de una medida impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que se enmarca dentro de la política global de reducción del mercurio, un metal considerado peligroso.

Las amalgamas dentales son una mezcla de mercado, plata, estaño, cobre y zinc, siendo el mercurio el componente más controvertido debido a sus potenciales efectos tóxicos. A pesar de su durabilidad y bajo costo, el contenido de mercurio genera preocupaciones sobre su seguridad a largo plazo. El mercurio en las amalgamas puede liberar pequeñas cantidades de vapores al ser expuesto al calor o la masticación, lo que ha levantado alertas sobre posibles daños al sistema nervioso y al ambiente cuando estas amalgamas se eliminan.

Aunque algunos estudios respaldan su seguridad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. han mostrado preocupaciones sobre el uso de amalgamas, especialmente en niños pequeños y mujeres embarazadas.

Más noticias
uruguay prohibira el uso de amalgamas dentales por impacto de mercurio en la salud y el ambiente
SALUD

Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales por impacto de mercurio en la salud y el ambiente

empezaron a caer misiles: la historia de un uruguayo que fue a trabajar a catar cuando exploto medio oriente
TESTIMONIO

"Empezaron a caer misiles": la historia de un uruguayo que fue a trabajar a Catar cuando explotó Medio Oriente

Con la prohibición que se firmará la semana que viene, Uruguay se sumará al compromiso global de reducir el uso de mercurio, alineándose con iniciativas como el Convenio de Minamata, que promueve la reducción de la exposición al mercurio y la eliminación progresiva de productos que lo contengan. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, destacó que esta medida fue resultado de un trabajo conjunto entre el MSP, el Ministerio de Ambiente y organismos internacionales como la OMS.

Para los pacientes con empastes de amalgama, el gobierno recomienda consultar con su odontólogo sobre alternativas, como las resinas compuestas, porcelana u oro, que no contienen mercurio y son igualmente efectivas para restauraciones dentales.

Temas:

amalgamas dentales Uruguay msp Ministerio de Salud Pública

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

El momento en el que el cuidacoches apedrea la camioneta
VIDEO

"¿Vas a pagar vos?" y "te la voy a romper toda": cuidacoches apedreó una camioneta en reclamo de dinero en Parque Rodó

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país
LIBERADO

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT
PEÑAROL

Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos