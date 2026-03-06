Salud bucal: qué son las amalgamas dentales que serán prohibidas en Uruguay pese a su durabilidad y bajo costo

Las amalgamas dentales, un material utilizado durante más de 150 años para restaurar dientes dañados, serán prohibidas en Uruguay debido a los riesgos que representan tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Este cambio forma parte de una medida impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que se enmarca dentro de la política global de reducción del mercurio, un metal considerado peligroso.

Las amalgamas dentales son una mezcla de mercado, plata, estaño, cobre y zinc, siendo el mercurio el componente más controvertido debido a sus potenciales efectos tóxicos. A pesar de su durabilidad y bajo costo, el contenido de mercurio genera preocupaciones sobre su seguridad a largo plazo. El mercurio en las amalgamas puede liberar pequeñas cantidades de vapores al ser expuesto al calor o la masticación, lo que ha levantado alertas sobre posibles daños al sistema nervioso y al ambiente cuando estas amalgamas se eliminan.

Aunque algunos estudios respaldan su seguridad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. han mostrado preocupaciones sobre el uso de amalgamas, especialmente en niños pequeños y mujeres embarazadas.

Con la prohibición que se firmará la semana que viene, Uruguay se sumará al compromiso global de reducir el uso de mercurio, alineándose con iniciativas como el Convenio de Minamata, que promueve la reducción de la exposición al mercurio y la eliminación progresiva de productos que lo contengan. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, destacó que esta medida fue resultado de un trabajo conjunto entre el MSP, el Ministerio de Ambiente y organismos internacionales como la OMS.

Para los pacientes con empastes de amalgama, el gobierno recomienda consultar con su odontólogo sobre alternativas, como las resinas compuestas, porcelana u oro, que no contienen mercurio y son igualmente efectivas para restauraciones dentales.