Nacional / CLIMA

"El lunes comienza el otoño": meteorólogo anuncia bajas temperaturas y heladas tras fin de semana lluvioso

"Ya no hay más primavera, la trataron mal y se fue", bromeó el meteorólogo

21 de octubre 2025 - 10:39hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

"El sábado se viene con lluvia y tormentas, pero el domingo mejorará, con cielos más despejados en algunos puntos", dijo el especialista en su espacio con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Ramis adelantó que el clima afectará a varias regiones del país. "En Rocha también habrá tormentas, y Montevideo se prepara para un acumulado de 35 milímetros el viernes, 15 milímetros el sábado", detalló, señalando que las condiciones estarán "regadas por completo" y las temperaturas rondarán los 19 grados.

"Ya no hay más primavera, la trataron mal y se fue", comentó entre risas el experto, quien bromeó con que "el lunes comienza el otoño, y el miércoles tenemos posibilidad de heladas, especialmente en el centro y norte del país", agregó, alertando sobre el regreso de las bajas temperaturas.

Cuando le preguntaron por las máximas, Ramis fue claro: "Las temperaturas no superarán los 20 grados, y las mínimas rondarán los 9°C, por lo que las madrugadas estarán frías. ¡Hay que sacar el gamulán otra vez!", exclamó con humor en base a las proyecciones de cómo el clima está por cambiar radicalmente.

Además de las bajas temperaturas, el viento será un factor a tener en cuenta, especialmente el miércoles, cuando se esperan ráfagas de hasta 50 km/h desde el oeste. "Habrá viento fuerte y cuidado con las ollas", bromeó, refiriéndose al viento que podría volar algunos objetos en el exterior.

Para los próximos días, Ramis también destacó el aumento de la sensación térmica y las lluvias que se extenderán durante el fin de semana. "El sábado y domingo traerán tormentas y mucha lluvia, con viento del sur", advirtió.

Temas:

Meteorólogo Otoño Primavera

