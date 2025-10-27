Sánchez respondió a Cardama: el contrato "no se soluciona comiendo un asado" y Uruguay "actuó de buena fe"

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió este lunes al astillero español Cardama que las irregularidades en el contrato para la compra de dos patrullas oceánicas "no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado", sino con los "mecanismos formales".

Este domingo, en un comunicado, Cardama expresó que estaba dispuesto a dialogar y a conseguir otra garantía, luego de que se conociera que una de las dos garantías presentadas para la realización del contrato es "trucha", en términos de Sánchez.

"Nosotros vamos a recorrer el camino del derecho, porque por no recorrer el camino del derecho es que estamos en este problema. He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado, se soluciona por los mecanismos formales, porque el hecho de hacer las cosas informalmente ha generado que hoy tengamos un contrato millonario sin garantía", dijo el secretario de Presidencia al ser consultado en rueda de prensa.

El jerarca indicó que se "generarán todos los espacios" que establece el contrato: "Mediación, discusión, presentarse en los estrados judiciales. Todo el proceso establecido en el contrato y que obliga a las dos partes".

En el comunicado presentado este domingo, Cardama acusó al gobierno uruguayo de no actuar "de buena fe". Sánchez retrucó: "Actuamos de buena fe. El Estado uruguayo ha honrado su compromiso y frente a una garantía que se vencía, lo que hicimos fue ir a ejecutarla, cobrarla, porque quien tenía que comunicarnos que renovaba esa garantía, no lo hizo".