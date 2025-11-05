Nacional explicó de qué trata el adelanto de US$ 2.000.000 de Conmebol a Nacional, y transmitió un mensaje a Peñarol

Ricardo Vairo y Flavio Perchman , presidente y vicepresidente de Nacional , explicaron de qué se trata el adelanto de US$ 2.000.000 de Conmebol al tricolor por futuras participaciones en copas internacionales, una de las principales críticas del mandatario de Peñarol, Ignacio Ruglio , contra Nacional y las autoridades de AUF y Conmebol.

Ruglio hizo pública la noticia del adelanto, e incluso pidió reuniones con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso , presidente de la AUF. También aseguró que cuando le mostró pruebas a Alonso sobre el adelanto, le dejó de responder.

En la conferencia de prensa realizada este miércoles, Vairo y Perchman explicaron el dinero de Conmebol es parte de una "línea de crédito" que Nacional y la Conmebol acordaron en 2022 , cimentada en los "más de 25 años" de participaciones consecutivas de Nacional en la Copa Libertadores.

Perchman aclaró que se trata de un "adelanto" de dinero que Nacional luego devuelve , y recordó que del préstamo que Conmebol le otorgó en 2024 "Nacional ya lleva devuelto el 75%" del monto . También aclaró que en fase de grupos de la copa el club recibirá US$ 3.300.000 , dinero que le permitirá cubrir gran parte del crédito.

Vairo expresó que lo mismo sucede con los fondos de "fortalecimiento" que aporta la AUF, y afirmó que le da "risa" que Ruglio diga que "hace seis meses pedimos y no nos lo dieron". "Si hace años que estás criticando a la AUF, poniéndote en contra de todo y querés que te atiendan igual", criticó.

"Y aparte (Peñarol) tuvo no sé cuántos años sin ir a fase de grupos (de la Libertadores), o sea que no tiene el recorrido que ha tenido Nacional", respondió Perchman, que luego aclaró: "Nosotros aceptamos esa posibilidad y la manejamos, como muchos de los créditos que tenemos en otras opciones".