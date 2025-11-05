Nacional explicó de qué trata el adelanto de US$ 2.000.000 de Conmebol a Nacional, y transmitió un mensaje a Peñarol

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional, explicaron de qué se trata el adelanto de US$ 2.000.000 de Conmebol al tricolor por futuras participaciones en copas internacionales, una de las principales críticas del mandatario de Peñarol, Ignacio Ruglio, contra Nacional y las autoridades de AUF y Conmebol.
Ruglio hizo pública la noticia del adelanto, e incluso pidió reuniones con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF. También aseguró que cuando le mostró pruebas a Alonso sobre el adelanto, le dejó de responder.
En la conferencia de prensa realizada este miércoles, Vairo y Perchman explicaron el dinero de Conmebol es parte de una "línea de crédito" que Nacional y la Conmebol acordaron en 2022, cimentada en los "más de 25 años" de participaciones consecutivas de Nacional en la Copa Libertadores.
Perchman aclaró que se trata de un "adelanto" de dinero que Nacional luego devuelve, y recordó que del préstamo que Conmebol le otorgó en 2024 "Nacional ya lleva devuelto el 75%" del monto. También aclaró que en fase de grupos de la copa el club recibirá US$ 3.300.000, dinero que le permitirá cubrir gran parte del crédito.
Vairo expresó que lo mismo sucede con los fondos de "fortalecimiento" que aporta la AUF, y afirmó que le da "risa" que Ruglio diga que "hace seis meses pedimos y no nos lo dieron". "Si hace años que estás criticando a la AUF, poniéndote en contra de todo y querés que te atiendan igual", criticó.
"Y aparte (Peñarol) tuvo no sé cuántos años sin ir a fase de grupos (de la Libertadores), o sea que no tiene el recorrido que ha tenido Nacional", respondió Perchman, que luego aclaró: "Nosotros aceptamos esa posibilidad y la manejamos, como muchos de los créditos que tenemos en otras opciones".