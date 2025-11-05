Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Según el censo 2022 de Brasil que se dio a conocer en estos días, más de 50 brasileños le pusieron "Arrascaeta" de nombre a sus hijos por su idolatría en Flamengo

El media punta uruguayo cada vez es más ídolo de los torcedores del club carioca

5 de noviembre 2025 - 13:54hs
Giorgian De Arrascaeta en Flamengo

Giorgian De Arrascaeta en Flamengo

Foto: Pablo Porciúncula/AFP

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta continúa demostrando su clase en Flamengo partido a partido y tiene una temporada excelente. En ese contexto, los hinchas del club con mayor hinchada de Sudamérica, lo tienen como el ídolo máximo de los últimos años.

La idolatría de De Arrascaeta

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) lanzó el martes pasado la segunda edición del sitio web "Nombres de Brasil", basada en el Censo de 2022.

El portal recopila información detallada sobre los nombres y apellidos más comunes del país a lo largo del tiempo, y uno en particular captó la atención en el mundo del fútbol: Arrascaeta.

Uno de los tantos niños al que le pusieron el nombre Giorgian por la pasión que tiene su padre por De Arrascaeta

Uno de los tantos niños al que le pusieron el nombre Giorgian por la pasión que tiene su padre por De Arrascaeta

Ídolo de Flamengo, la estrella uruguaya ya ha sido homenajeada por 53 brasileños que añadieron "Arrascaeta" a su nombre, solo hasta 2022, por lo que se espera que a esta altura sean muchos más.

De ellos, 17 son de Río de Janeiro, donde el jugador reside actualmente y está haciendo historia con la camiseta de Flamengo.

Con su actual club, De Arrascaeta estuvo presente en los dos títulos de la Copa Libertadores (2019 y 2022), los dos Campeonatos Brasileños (2019 y 2020) y los dos títulos de la Copa do Brasil (2022 y 2024).

Hoy, el uruguayo viste la camiseta número 10 de Zico y está viviendo su mejor temporada con Flamengo, primero en el Brasileirao y clasificado a otra final de la Copa Libertadores.

