Según el censo 2022 de Brasil que se dio a conocer en estos días, más de 50 brasileños le pusieron "Arrascaeta" de nombre a sus hijos por su idolatría en Flamengo

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta continúa demostrando su clase en Flamengo partido a partido y tiene una temporada excelente. En ese contexto, los hinchas del club con mayor hinchada de Sudamérica, lo tienen como el ídolo máximo de los últimos años.

Como informó Referí, el pasado domingo convirtió un nuevo golazo de tiro libre para el 3-0 sobre Sport Recife por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, y quedó como máximo goleador extranjero en la historia del club carioca con 94 goles.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) lanzó el martes pasado la segunda edición del sitio web "Nombres de Brasil", basada en el Censo de 2022.

El portal recopila información detallada sobre los nombres y apellidos más comunes del país a lo largo del tiempo, y uno en particular captó la atención en el mundo del fútbol: Arrascaeta.

stuani-jpg..webp Uno de los tantos niños al que le pusieron el nombre Giorgian por la pasión que tiene su padre por De Arrascaeta

Ídolo de Flamengo, la estrella uruguaya ya ha sido homenajeada por 53 brasileños que añadieron "Arrascaeta" a su nombre, solo hasta 2022, por lo que se espera que a esta altura sean muchos más.

De ellos, 17 son de Río de Janeiro, donde el jugador reside actualmente y está haciendo historia con la camiseta de Flamengo.

Con su actual club, De Arrascaeta estuvo presente en los dos títulos de la Copa Libertadores (2019 y 2022), los dos Campeonatos Brasileños (2019 y 2020) y los dos títulos de la Copa do Brasil (2022 y 2024).

Hoy, el uruguayo viste la camiseta número 10 de Zico y está viviendo su mejor temporada con Flamengo, primero en el Brasileirao y clasificado a otra final de la Copa Libertadores.