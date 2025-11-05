Según el censo 2022 de Brasil que se dio a conocer en estos días, más de 50 brasileños le pusieron "Arrascaeta" de nombre a sus hijos por su idolatría en Flamengo
El media punta uruguayo cada vez es más ídolo de los torcedores del club carioca
5 de noviembre 2025 - 13:54hs
Giorgian De Arrascaeta en Flamengo
Foto: Pablo Porciúncula/AFP
El uruguayo Giorgian De Arrascaeta continúa demostrando su clase en Flamengo partido a partido y tiene una temporada excelente. En ese contexto, los hinchas del club con mayor hinchada de Sudamérica, lo tienen como el ídolo máximo de los últimos años.
Ídolo de Flamengo, la estrella uruguaya ya ha sido homenajeada por 53 brasileños que añadieron "Arrascaeta" a su nombre, solo hasta 2022, por lo que se espera que a esta altura sean muchos más.
De ellos, 17 son de Río de Janeiro, donde el jugador reside actualmente y está haciendo historia con la camiseta de Flamengo.
Con su actual club, De Arrascaeta estuvo presente en los dos títulos de la Copa Libertadores (2019 y 2022), los dos Campeonatos Brasileños (2019 y 2020) y los dos títulos de la Copa do Brasil (2022 y 2024).
Hoy, el uruguayo viste la camiseta número 10 de Zico y está viviendo su mejor temporada con Flamengo, primero en el Brasileirao y clasificado a otra final de la Copa Libertadores.