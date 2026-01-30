Jubilaciones: el aumento definitivo a las pasividades será de 5,97% en 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) que finalizó 2025 en 5,97% . Ese porcentaje será el aumento definitivo que recibirán las jubilaciones y pensiones este año .

Con IMSN del período entre enero y noviembre se había pautado un ajuste provisorio para las jubilaciones de 5,72% que está vigente desde enero de este año y que será abonado con los pagos que se hacen en febrero.

Ahora, con el cierre del IMSN de todo el año ese piso de 5,72% tendrá una mínima corrección positiva y se reliquidará la diferencia en el pago correspondiente a febrero.

De esa manera, en marzo se cobrará el aumento completo de 5,97% .

Jubilaciones mínimas

Las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron un aumento de 2% en julio pasado y tendrán otro de 1% en julio de 2026.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, estos incrementos no se descontarán del ajuste general previsto para enero, sino que se suman como un refuerzo permanente.