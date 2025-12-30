Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
37°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  25°
Máx  34°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / SEGURIDAD SOCIAL

El ajuste preliminar de jubilaciones será de 5,72% a partir de enero de 2026

El aumento se cobrará con el pago de febrero y en marzo habrá otro pequeño ajuste en las remuneraciones

30 de diciembre 2025 - 14:10hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Ines Guimaraens

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este martes el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) acumulado a noviembre, que fue de 5,72%.

Ese dato permite adelantar el aumento piso que percibirán los jubilados y pensionistas el año próximo.

Con el IMSN del período comprendido entre enero y noviembre se establece el ajuste de las jubilaciones que rige a partir de enero de 2026 y que será percibido en los pagos de febrero.

Más noticias
ute propone suba de tarifas de 4% promedio a partir de enero; define el poder ejecutivo
TARIFAS PÚBLICAS

UTE propone suba de tarifas de 4% promedio a partir de enero; define el Poder Ejecutivo

mef defendio los cambios en fonasa: se estaba devolviendo mas de lo que correspondia
SEGURIDAD SOCIAL

MEF defendió los cambios en Fonasa: "Se estaba devolviendo más de lo que correspondía"

Cuando el mes próximo se conozca el resultado del IMSN de todo el año, ese piso de 5,72% tendrá un leve ajuste y se reliquidarán las diferencias en el pago correspondiente a febrero, por lo que el aumento completo se cobrará en marzo.

Jubilaciones mínimas

En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, cabe recordar que tuvieron un aumento de 2% en julio pasado y que tendrán otro de 1% en julio de 2026.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, estos incrementos no se descontarán del ajuste general previsto para enero, sino que se suman como un refuerzo permanente.

Las jubilaciones crecerán por arriba de la inflación

Para el cierre de año, la mediana de respuestas de la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) espera que la inflación se ubique en 3,8%. El dato oficial se conocerá la semana entrante.

Esto implica que las jubilaciones volverán a ganar poder adquisitivo por cuarto año consecutivo.

Embed

Temas:

jubilaciones bps Ajuste jubilaciones enero Jubilaciones BPS

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafael Villanueva en La Pecera. Archivo
SALUD

Qué se sabe de la salud de Rafael Villanueva: el comunicador sigue internado muy grave en CTI y qué es el período de "reanimación" que evalúan los médicos

Nacho Álvarez
ENTREVISTA

"Todos tienen el culo sucio, en muchos medios se bajan líneas": Nacho Álvarez, su libro, su proyecto de streaming para 2026 y su vínculo con la TV

Accidente fatal en Punta del Este
ACCIDENTE

¿Quién tuvo la culpa del accidente fatal en Punta del Este? Expertos en tránsito analizan los errores de cada involucrado

Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)
PEÑAROL

En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos