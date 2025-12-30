El ajuste preliminar de jubilaciones será de 5,72% a partir de enero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este martes el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) acumulado a noviembre, que fue de 5,72% .

Ese dato permite adelantar el aumento piso que percibirán los jubilados y pensionistas el año próximo.

Con el IMSN del período comprendido entre enero y noviembre se establece el ajuste de las jubilaciones que rige a partir de enero de 2026 y que será percibido en los pagos de febrero.

Cuando el mes próximo se conozca el resultado del IMSN de todo el año, ese piso de 5,72% tendrá un leve ajuste y se reliquidarán las diferencias en el pago correspondiente a febrero, por lo que el aumento completo se cobrará en marzo.

Jubilaciones mínimas

En el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas, cabe recordar que tuvieron un aumento de 2% en julio pasado y que tendrán otro de 1% en julio de 2026.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, estos incrementos no se descontarán del ajuste general previsto para enero, sino que se suman como un refuerzo permanente.

Las jubilaciones crecerán por arriba de la inflación

Para el cierre de año, la mediana de respuestas de la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) espera que la inflación se ubique en 3,8%. El dato oficial se conocerá la semana entrante.

Esto implica que las jubilaciones volverán a ganar poder adquisitivo por cuarto año consecutivo.