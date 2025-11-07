Cinco guías para meter en la mochila la próxima vez que salgas en busca de flores, anfibios, arañas o "bichos" extravagantes

Aunque esta primavera gris, algo fría y poco entusiasta no lo indique, de a poco empiezan a llegar al territorio uruguayo los mejores días para salir de expedición. Y expedición no significa, necesariamente, tener que atravesar la Sierra de las Ánimas en un peregrinaje de varias horas, o adentrarse en los meandros del río Queguay a remo. Puede, por ejemplo, no ser más que una caminata tranquila por un territorio algo agreste o no, un paseo que despeje la mirada y permita reencontrarse con la naturaleza desde otro punto de vista. Desde un lugar, quizás, de observador.

Eso proponen las siguientes guías de reciente publicación, que se enfocan en diferentes aspectos pero todas incorporan conocimiento, observación y, también, placer.

El biólogo Emanuel Machín asegura que el poder visual de esta guía no es casual: "busca despertar el asombro, ese sentimiento que a menudo perdemos frente a la rutina y la urbanización" . En ese sentido, su guía, que se publicó en un formato desplegable y portable, ideal para una salida de campo "invita a mirar con nuevos ojos los paisajes y las flores que nos rodean, reconectándonos con la naturaleza y sus encantos".

La guía es para Machín, uno de sus creadores —también participan en ella Verónica Carmona, Fabián Martínez y Diego Martínez— más que un simple catálogo botánico.

"La propuesta es abrir la puerta al conocimiento tradicional y al uso cotidiano que podemos hacer de las plantas basado en bibliografía científica actualizada. Cada flor cuenta una historia: algunas esconden propiedades medicinales que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir, mientras que otras aportan sabores únicos a la cocina local, recuperando recetas y saberes ancestrales del territorio uruguayo. La guía invita a caminar y recorrer los campos del país con curiosidad y respeto, sin buscar verdades absolutas, sino caminos de observación, escucha y reflexión. Es una invitación a reconectar con lo que siempre estuvo ahí: la vida silvestre que sostiene y embellece nuestra existencia", cuenta a El Observador.

Justamente, una de las particularidades de la guía, además de guiar al interesado en las especies de flores del sur del país catalogadas a través de colores, lo que facilita su identificación, es recuperar los saberes curativos y culinarios de cada una.

"El relevamiento fue, ante todo, un reencuentro con los paisajes que marcaron mi infancia. Más que una labor técnica, se transformó en un ejercicio de observación y memoria. A lo largo de caminos y senderos de Flores, Florida, San José, Maldonado, Canelones y Montevideo, combiné métodos científicos con una mirada personal y sensible. Cada salida al campo, durante las primaveras y veranos de 2024 y 2025, fue un diálogo entre la ciencia y la memoria: una forma de documentar sin perder el asombro por aquello que, alguna vez, me enseñó a mirar", relata Machín.

La guía de Flores del sur de Uruguay se puede conseguir en diferentes librerías del interior, en Club Cultural Charco en Montevideo y a través del Instagram de Machín (@emamachinrel).

Naturaleza extravagante

En la última expedición Uruguay Sub200, en la que científicos uruguayos indagaron en las profundidades del Río de la Plata, muchos de los que siguieron la transmisión de streaming se toparon con un descubrimiento: en la naturaleza hay cosas muy raras. Y eso no pasa solo debajo del mar.

Esa es la premisa de Naturaleza extravagante, la última publicación de Alejandro Sequeira y Gustavo Casás, que a partir de imágenes, fichas documentales e información científica registran algunas de las especies de animales más extrañas que viven en nuestro país.

"La forma y color de los seres vivos han sido y son fuente de inspiración de artistas, escritores, arquitectos, ingenieros, científicos y creativos en general", explica el libro. "Somos naturaleza y creamos desde y para la naturaleza. Millones de años antes de la aparición del hombre sobre la tierra la vida se abrió paso esculpiendo seres increíbles, formas de vida caprichosas, espectaculares, asombrosas, algunas de ellas, extravagantes."

Anfibios / Arácnidos

Las guías Tresefes apuntan a, justamente, flora, fauna y funga en Uruguay, y a lo largo de varias publicaciones han ido acercándose a las distintas especies de cada reino presentes en el país. Las dos últimas están dedicadas a los anfibios y a los arácnidos.

Como suele pasar con este tipo de publicaciones, ideales para quienes gusten de identificar a cada espécimen, el aspecto visual y la posibilidad de detectar las particularidades de cada ejemplar, así como la información bien documentada, es lo que hace valiosas a estas guías firmadas por diversos especialistas y científicos.

Árboles de Montevideo

A mediados del año pasado se publicó un libro que presenta pruebas irrefutables de la diversidad que existe en la vegetación de la capital uruguaya y que invita a caminar para descubrirla: se titula Árboles de Montevideo. Un paseo ilustrado a través de la flora urbana y es un trabajo a cargo de Eloísa Figueredo y el ilustrador Javier Lage.

En una edición cuidada a cargo de Alter Ediciones, este catálogo incluye textos que abordan las características de una selección de cincuenta especies diferentes, acompañadas de ilustraciones detalladas que permite identificarlos mejor en la calle.

Además, el libro incorpora una infografía que suma más datos relativos a la ubicación de las especies, las alturas y otras particularidades, como que los árboles más presentes en la ciudad son los fresnos (24% de las especies), los paraísos (22%), los plátanos (11%) y las tipas (6%). En el libro, además, los árboles están divididos por capítulos relativos a los continentes de los que provienen originalmente.