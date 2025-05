De la Teletón a la Alcaldía: la historia de Agustín Cabrera, el joven de 20 años que quiere transformar Sauce

En Sauce, Cabrera asegura que "no hay veredas ni rampas en condiciones", pero eso no es impedimento para que se traslade. Piensa, además, en transformar el lugar. "Acá (soy) un vecino más que anda y recorre todas las calles, todos los locales, el pueblo. La gente se asusta porque como no hay veredas y no hay rampas en condiciones me toca andar por la calle muchas veces. Yo ya tengo experiencia y ando lo más bien", explicó.