Atlántida, el balneario "quedado en el tiempo" que recibirá obras públicas millonarias y busca "tomar" gente de Montevideo

“Mi papá tiene 78 años, vivió toda su vida acá. Tienen un sentido de pertenencia bárbaro. Ahí mismo, cuando se anunció lo del hospital, se puso a llorar ”. El relato es de Javier Capano, alcalde blanco de Atlántida que celebra la concreción de un viejo anhelo en su lugar de residencia: la construcción de un hospital en la costa de Canelones.

La obra, que tendrá un costo de US$ 40 millones , comenzará este año y terminará entre finales de 2027 o inicios de 2028. El gobierno nacional definió que el centro de salud esté ubicado en el ingreso al principal balneario del departamento, sobre la ruta Interbalnearia.

No es la única obra millonaria para el balneario en este quinquenio. Es que Atlántida ha sido el balneario priorizado dentro de Canelones a nivel gubernamental y de la intendencia. Capano lo resume con la misma frase que el intendente de Canelones Francisco Legnani le dijo en su primer día de gestión: “Tito, es el tiempo de Atlántida”.

A finales del año pasado y tras un acuerdo alcanzado por la Intendencia de Canelones de Francisco Legnani con el dirigente blanco Alfonso Lereté, en la Junta Departamental se aprobó la petición de un préstamo de US$ 95 millones. De esos, US$ 50 millones serán para el saneamiento de Atlántida. El resto se repartirá en obras viales para los otros 31 municipios del departamento y la compra de maquinaria.

Esta obra va a “levantar” al “principal balneario” de un departamento "quedado en el tiempo", dijo este jueves Legnani durante un evento del Centro de Estudios Metropolitano encabezado por la dirigente blanca Laura Raffo. Solo el 30% del departamento canario tiene saneamiento, contó el jefe departamental.

En el quinquenio también está marcado construir la doble vía de la ruta 11 entre la ruta 8 y la Interbalnearia. Quedará para más adelante otro anhelo del municipio: la construcción de un puerto.

Pero no solo ha recibido inversiones en obras. Atlántida es sede también del evento cultural más convocante del departamento, el festival Canelones Suena Bien, para el que la comuna gastó US$1 millón, según una solicitud de acceso a la información pública que realizó El Observador. Más allá del beneficio cultural, la intención de la comuna con este evento es atraer decenas de miles de visitantes a finales de enero.

También hubo otro evento que, aunque sea de mucha menor envergadura, sirve como señal de la priorización del balneario: en noviembre de 2025 el lanzamiento de la temporada de verano del Ministerio de Turismo se realizó en Atlántida, en el espacio Dinamo, al lado de donde se construirá el hospital.

Hay una inversión más. La más cuantiosa y la única privada de este listado. La desarrolladora Kopel Sánchez y el Estudio Luis E. Lecueder prevé un desarrollo inmobiliario con una inversión de US$ 500 millones en la zona de El Águila. Se espera poder empezar a comercializar el proyecto dentro de dos años y que esté finalizado totalmente dentro de 20 años.

Tomar gente de Montevideo

Atlántida ha tenido un “aumento exponencial” de su población, dijo Capano. “En los últimos 12 años pasamos de 8.500 a 14.500 en el municipio”, contó. El salto se dio especialmente en la pandemia, cuando los habituales visitantes veraniegos decidieron instalarse a vivir.

“Con todos estos proyectos se va a mantener esa escalada que hay. Mucha gente está saliendo de Montevideo y Atlántida va a ser atractivo para tomar. Se estima que en los próximos 10 años van a salir 100.000 personas de Montevideo y van a venir hacia acá, a Canelones y Maldonado. Atlántida fácilmente puede recibir unas 10.000 personas más”, se entusiasmó.