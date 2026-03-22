Análisis de Blasina en el stand de BBVA en Expoactiva: amenazas y oportunidades por la guerra en Medio Oriente

Existen amenazas muy fuertes por el lado de los costos , pero también oportunidades relevantes por el lado de la diferenciación que Uruguay tiene en muchos productos y por el lado de la apertura de mercados . Esa reflexión, teniendo como base el sacudón geopolítico por la guerra en Medio Oriente, la expuso el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina , en la Expoactiva Nacional .

El consultor, director de Blasina y Asociados , autor de los informes especiales que sobre mercados publica El Observador cada semana, fue el expositor -es ya una tradición cada año- con el cual BBVA realizó un aporte especial en la muestra organizada por la Asociación Rural de Soriano (ARS) .

El stand del banco lució 100% renovado, en un sitio nuevo y con mayor amplitud, no obstante los productores y otros actores del sector muy interesados en la temática anunciada volvieron "a dejar chico el stand del BBVA".

El viernes 20, al atardecer y en una de las conferencias de mayor relevancia en el programa de actividades de la edición 29 de la Expoactiva, Blasina disertó sobre "Certezas agropecuarias en un mundo incierto" .

"En un contexto desafiante, tomar decisiones con información clara marca la diferencia", anunció BBVA en la invitación al evento.

Un jugador clave: la religión en Medio Oriente

En la presentación el ingeniero Blasina comentó sobre el origen de la guerra que tiene como protagonistas ahora a Estados Unidos e Israel por un lado y a Irán por otro, haciendo foco en la relevancia que tiene la religión en el conflicto, porque entiende que eso justamente hace difícil que se resuelva en el corto plazo.

Esa realidad impacta, en un detalle nada menor, en una zona en general, pero en el Estrecho de Ormuz en particular, "que es de alta relevancia para el mercado del petróleo, para el mercado del gas natural y para el mercado de los fertilizantes nitrogenados, en realidad no solo nitrogenados, podríamos decir que le pega al mercado de los fertilizantes en general", señaló.

Subas de precios esperadas para el petróleo y los insumos

Con base en eso, Blasina mostró distintas previsiones (de acuerdo a la probable prolongación del conflicto) de trayectorias de precios creciente para el petróleo a medida que pasan los días, un conflicto que mantiene la interrupción de la salida del crudo y cómo eso impacta en los costos de los cultivos de invierno, aproximadamente son unos 100 dólares en trigo y cebada y unos 80 dólares en las brassicas".

Eso, consideró también, determina otro factor a tener muy en cuenta a nivel local "cuando a fines de abril se decida el nuevo precio para el gasoil, que regirá desde el comienzo de mayo, seguramente con un salto importante en los precios de los combustibles".

Precios de fertilizantes y granos: desfazados

Por otro lado, expresó Blasina, "hay un desfasaje entre la suba de los costos que es inmediata en el caso de los fertilizantes y en el caso del gasoil y la suba que también se va a dar en los granos pero que, seguramente, va a ser más lenta y en particular en los granos que no están relacionados con biocombustibles".

Las estrategias señaladas

En ese sentido, planteó que, como estrategias para sortear este momento, es recomendable "una apuesta lo más fuerte posible a las oleaginosas que en el caso del invierno son colza, carinata y camelina y en el caso del verano el girasol, en menor medida a la soja".

A la vez, apuntó, otra estrategia va de la mano de "la importancia que tiene la ganadería para darle un precio piso a los cereales, que en el caso del trigo y la cebada que no califica para malteo permite que el productor mantenga un nivel de ingreso interesante... y en el caso de las zonas del este del país pasa lo mismo, en cierta manera, con el arroz".

Oportunidades, no solo amenazas

El ingeniero Blasina identificó como "una gran oportunidad las aperturas comerciales que esta situación geopolítica genera: cuanto más turbulencia hay en algunas zonas, otros países buscan afianzar vínculos, generar reglas de juego estables, y eso permite que en mayo caigan los aranceles para el Cupo Hilton de la carne, posiblemente a lo largo del año tengamos ya la primera asignación de cuota adicional en carne, y eso genera un potencial para colza, para soja no transgénica, para el arroz también".

Por lo tanto, reflexionó, "así como hay amenazas muy fuertes por el lado de los costos también hay oportunidades muy fuertes por el lado de la diferenciación que Uruguay tiene en muchos productos y por el lado de la apertura de mercados, específicamente con el mercado europeo, con los granos de verano que son útiles para sustituir petróleo, particularmente en la aviación, como son las oleaginosas".