Santander reafirmó su compromiso con el agro en la Expoactiva 2026

Santander inauguró su stand en una nueva edición de la Expoactiva Nacional , organizada anualmente por la Asociación Rural de Soriano (ARS), en un evento que reunió a autoridades del banco, productores y clientes en un brindis de apertura.

Bajo la consigna “Cultivando oportunidades, conectando el mundo”, la expo, que se desarrolló desde el miércoles 18 hasta el sábado 21 de marzo, se desarrolló en un contexto de déficit hídrico que derivó en la declaración de emergencia agropecuaria por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Con eso como marco, la muestra puso el foco en la tecnología, la innovación y el conocimiento como herramientas clave para enfrentar los desafíos del sector.

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En línea con estos valores, Santander reafirmó su compromiso con los productores con el objetivo de facilitar su actividad y posicionarse como un aliado estratégico.

Su participación en la Expoactiva fue valorada dentro de la institución, ya que permitió fortalecer el vínculo con los clientes, comprender mejor sus necesidades y acercarles nuevas soluciones.

Pieter Pieter Boutmy, gerente de Agronegocios en Santander Uruguay.

Pieter Boutmy en la Expoactiva: "Estamos muy cerca de todos los sectores"

Según se destacó a El Observador desde el banco, en la inauguración estuvo presente el gerente de Agronegocios, Pieter Boutmy, quien señaló que “estamos muy cerca de todos los sectores, el ganadero, el agrícola, el forestal y el lechero. Nuestro liderazgo en el sector, además de generarnos satisfacción, implica un fuerte compromiso y, sobre todo, una gran responsabilidad, estar al lado del productor y acompañarlo en su crecimiento. Hoy vivimos un momento de gran exigencia debido al déficit hídrico que afecta a los cultivos de verano. Queremos transmitir con claridad que Santander está y va a estar cuando se lo necesite, tal como estuvo en 2023”.

A través de un stand multifunción, el banco ofreció espacios para reuniones y asesoramiento sobre los distintos productos de su portafolio. En esta edición, el foco estuvo puesto en generar instancias de diálogo e intercambio, reforzando la cercanía con los productores.

Santander es líder en el sector agropecuario, con presencia en todo el territorio, llegando a cada punto del país para comprender las distintas realidades de sus clientes. Este posicionamiento refuerza su responsabilidad de continuar innovando y adaptándose a sus necesidades.

Entre las soluciones más destacadas se encuentran el programa de GTM, los créditos con garantía SIGA, opciones de financiamiento para la compra de maquinaria en condiciones preferenciales y herramientas digitales que permiten operar sin necesidad de concurrir a las sucursales físicas.

Expoactiva 2

Acerca de Santander Uruguay

Santander Uruguay comenzó a operar en 1982. Caracterizado por desarrollar un modelo de banca universal a través de todos los canales, la institución se ha consolidado como el principal banco privado del país. Actualmente, posee una cuota de mercado en el entorno del 30% en la banca privada. Atiende a más de 500.000 clientes y tiene un rol protagónico en el mercado de tarjetas, ofreciendo beneficios adicionales en más de doscientas marcas. La institución dispone de más de 40 centros de atención al cliente en todo el país. El banco ha sido recientemente distinguido como Mejor Banco de Uruguay por la prestigiosa publicación financiera Euromoney.