Tecnologías destacadas en la Expoactiva: el jurado premió el buen manejo del agua y el cuidado del ambiente
Un jurado de expertos del INIA, CUSA y la ARS seleccionó a las tres tecnologías premiadas en el campo de la Expoactiva 2026
21 de marzo de 2026 9:00 hs
Tecnologías distinguidas en la Expoactiva 2026 (en la foto representantes de las firmas premiadas, integrantes del jurado y autoridades gremiales).
Fotos: Expoactiva Nacional
Un sistema de riego variable, un semiremolque de recolección de residuos de larga distancia y una estructura que acumula agua de lluvia fueron lastecnologías más destacadas en la Expoactiva Nacional, por lo tanto premiadas especialmente tras el tradicional Concurso de Innovación Tecnológica Expoactiva.
Se trata de una de las instancias emblemáticas en cada edición de la muestra de desarrollos tecnológicos innovadores para el sector productivo.
En la Expoactiva, estiman los organizadores, participan unas 750 marcas nacionales e importadas, generadas para avanzar en eficiencia en agricultura, ganadería, lechería, forestación, granja y otros segmentos, en diversas gestiones de sistemas productivos en el sector de los agronegocios.
Varias de esas propuestas son, incluso, presentadas por primera vez durante estos días de exposición en el predio de la muestra, con la Asociación Rural de Soriano (ARS) como gremial anfitriona.
La entrega de premios, este viernes 20, se desarrolló en la Sala de Conferencias.
Jurado de CUSA, INIA y ARS
El jurado, que recorrió todo el predio en los días iniciales de la exposición para observar cada una de las novedades y consultar a los expositores, fue integrado por Enrique Erlatz, por la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA); el técnico Máximo Vera, por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); y el ingeniero agrónomo Ignacio Riet, por la ARS-Expoactiva Nacional.
Riet, desde el campo de exposiciones de la gremial sorianense, destacó a El Observador que los pilares del concurso son: cuidado del personal, cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, fabricación nacional, bienestar animal y tecnología e innovación.
El contexto
La edición 29 de la Expoactiva Nacional, organizada por la ARS -estrenó la muestra en 1992 para celebrar entonces sus 100 años de trayectoria-, comenzó el miércoles 18 de marzo y concluirá este sábado 21, en el campo propio de la institución que preside Jorge Andrés Rodríguez, con acceso en el km 255 de la ruta 2, donde exhiben sus propuestas 350 empresas de los sectores público y privado, con decenas de representaciones extranjeras y la expectativa de un público estimado en unas 30 mil personas en cuatro jornadas.
Tres tecnologías premiadas en la Expoactiva
Primer premio
Sistema Valley VRI+ AG SENSE 365 Riego Variable, de la empresa Corporación de Maquinaria, sistema de riego variable con destaque para la optimización de recursos naturales, mejora la relación de inversión, alta tecnología, favorece el riego y aumenta la producción.
Semiremolque de recolección de residuos se larga distancia de la empresa IBG Maquinaria Agrícola, del departamento de Rocha, de fabricación nacional, que mejora la recolección de residuos compactándolos a una relación ocho a uno de camiones, favorece el cuidado del medio ambiente, con eficiencia logística, aleja residuos de las ciudades y baja la contaminación ambiental.
Tercer premio
Hydrosombra, de la empresa Pacifil, una estructura que acumula agua de lluvia conservándola durante años, favorece el bienestar animal con la sombra, cuida los recursos naturales como el agua, es de fácil ejecución y de bajo costo.
Los premios de la Expoactiva Nacional en los últimos años
Hace un año, en la Expoactiva de 2025, el primer premio fue otorgado a la Cosechadora John Deere S7 de la empresa Interagrovial, el segundo premio al equipo anfibio de Afrecor y el tercer premio al semiremolque basculante de Alfonzo.
En 2024 el jurado entregó el primer premio a Marco Natural por sus aspersores rotativos Micromax, el segundo premio a Mary por su rolo compactador de forraje y el tercer premio a J. Hartwich por su carro de apoyo a drones.
En el caso de 2023 el reconocimiento principal fue a la firma AG Service por su equipo de pulverización electrostática, el segundo premio se le otorgó a Grupo APC por su sistema de recolección de muestras y el tercero a El Corral por una estructura de hierro que contiene el fardo y evita desperdicio de alimento.
En 2022, con el regreso de la Expoactiva luego de dos años de pausa por la pandemia de covid, el jurado otorgó el primer premio a la Kivoy por un desarrollo híbrido que aprovecha energía solar o eólica alternada con la de UTE, el segundo a DeepAgro por un sistema de pulverización de malezas y adjudicó un reconocimiento al Museo Agrícola "Roberto Fonte" de Carmelo.