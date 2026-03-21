Tecnologías destacadas en la Expoactiva: el jurado premió el buen manejo del agua y el cuidado del ambiente

Un sistema de riego variable, un semiremolque de recolección de residuos de larga distancia y una estructura que acumula agua de lluvia fueron las tecnologías más destacadas en la Expoactiva Nacional , por lo tanto premiadas especialmente tras el tradicional Concurso de Innovación Tecnológica Expoactiva .

Se trata de una de las instancias emblemáticas en cada edición de la muestra de desarrollos tecnológicos innovadores para el sector productivo .

En la Expoactiva, estiman los organizadores, participan unas 750 marcas nacionales e importadas , generadas para avanzar en eficiencia en agricultura, ganadería, lechería, forestación, granja y otros segmentos, en diversas gestiones de sistemas productivos en el sector de los agronegocios.

Ocho verdades sobre el agro en una de las calles de la Expoactiva Nacional

Joyas de la agricultura brillan en la Expoactiva: un tractor del 37 y otros tesoros resurgen del pasado

Varias de esas propuestas son, incluso, presentadas por primera vez durante estos días de exposición en el predio de la muestra, con la Asociación Rural de Soriano (ARS) como gremial anfitriona.

La entrega de premios, este viernes 20, se desarrolló en la Sala de Conferencias.

Jurado de CUSA, INIA y ARS

El jurado, que recorrió todo el predio en los días iniciales de la exposición para observar cada una de las novedades y consultar a los expositores, fue integrado por Enrique Erlatz, por la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA); el técnico Máximo Vera, por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); y el ingeniero agrónomo Ignacio Riet, por la ARS-Expoactiva Nacional.

Riet, desde el campo de exposiciones de la gremial sorianense, destacó a El Observador que los pilares del concurso son: cuidado del personal, cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, fabricación nacional, bienestar animal y tecnología e innovación.

El contexto

La edición 29 de la Expoactiva Nacional, organizada por la ARS -estrenó la muestra en 1992 para celebrar entonces sus 100 años de trayectoria-, comenzó el miércoles 18 de marzo y concluirá este sábado 21, en el campo propio de la institución que preside Jorge Andrés Rodríguez, con acceso en el km 255 de la ruta 2, donde exhiben sus propuestas 350 empresas de los sectores público y privado, con decenas de representaciones extranjeras y la expectativa de un público estimado en unas 30 mil personas en cuatro jornadas.

Tres tecnologías premiadas en la Expoactiva

Primer premio

Sistema Valley VRI+ AG SENSE 365 Riego Variable, de la empresa Corporación de Maquinaria, sistema de riego variable con destaque para la optimización de recursos naturales, mejora la relación de inversión, alta tecnología, favorece el riego y aumenta la producción.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.39.38

VRI5.jpg

ENTREGA-PREMIO1.jpg

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/corporacionuy/status/2035142538735067373&partner=&hide_thread=false En @Expoactiva fuimos reconocidos con el Premio a la #Innovación #Tecnológica



Por la implementación de tecnología VRI, #Valley marcando un nuevo estándar en eficiencia y sostenibilidad.



Gracias a CUSA, Asociación Rural de Soriano @INIA_UY por este reconocimiento pic.twitter.com/pMOFw0TdSh — Corporación de Maquinaria (@corporacionuy) March 20, 2026

Segundo premio

Semiremolque de recolección de residuos se larga distancia de la empresa IBG Maquinaria Agrícola, del departamento de Rocha, de fabricación nacional, que mejora la recolección de residuos compactándolos a una relación ocho a uno de camiones, favorece el cuidado del medio ambiente, con eficiencia logística, aleja residuos de las ciudades y baja la contaminación ambiental.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.39.36 (1)

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.21.01

WhatsApp Image 2026-03-20 at 19.38.01

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.26.04

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.30.16

Tercer premio

Hydrosombra, de la empresa Pacifil, una estructura que acumula agua de lluvia conservándola durante años, favorece el bienestar animal con la sombra, cuida los recursos naturales como el agua, es de fácil ejecución y de bajo costo.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 18.39.36

DSC_0181

Los premios de la Expoactiva Nacional en los últimos años