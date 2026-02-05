Pieter Boutmy y el Nº 1 para Santander: "Estar cerca del productor para escucharlo, conocerlo y entenderlo"

“Para Banco Santander es muy importante acompañar al Agro, estar cerca, es lo que estamos haciendo en este primer gran evento de varios que habrá en el año” , expresó el Ing. Agr. Pieter Boutmy, gerente del Área de Agronegocios en Santander , quien concedió una entrevista a El Observador en el stand que el banco instaló en Agro en Punta .

Sobre la exposición que comenzó este miércoles 4 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este, añadió: “Agro en Punta tiene una mirada local y regional muy importante, justo en estos días hay muchas cosas que están pasando y estar acá es una manera de mantenernos cerca y alertas”.

“Culminó un año que para el banco fue muy positivo, por diferentes aspectos, estamos muy contentos con las evaluaciones. Y, a la vez, estamos muy ilusionados para este nuevo año. El Agro es muy grande, existen muchos rubros, indudablemente hay situaciones muy positivas en algunos, no tanto en otros, por los precios y por lo climático también, pero al Agro en general lo vemos muy dinámico, con muchas expectativas, con un ambiente muy positivo, lo cual nos da mucho entusiasmo para trabajar en distintas líneas todo el año”.

¿Cómo acciona el banco para seguir creciendo en la cartera de créditos que se otorgan en este segmento de la actividad económica en Uruguay?

“Claramente el Nº 1 en eso es estar siempre cerca del cliente, del productor, para escucharlo, conocerlo y entenderlo, es fundamental acompañarlo, para eso hay que recorrer el país que es algo que nos apasiona, el meterse en cada una de las cadenas productivas porque no todas son iguales. Sentimos que estamos muy presentes en cada una de ellas, trabajando de manera diferente para cada ecosistema productivo, que es algo que lo hacemos con mucha responsabilidad. Es algo que permite al banco aprender constantemente, Santander se nutre del conocimiento de sus clientes, esa actitud de estar cerca es algo que nos da herramientas para dar un mejor servicio”.

DSC_0027

"Es muy bueno poder estar viendo una profesionalización en la gestión de las empresas"

Tras aquellos episodios de sequías en los que el banco acentuó su actitud de estar cerca, en ejercicios complejos para los productores, pasó un 2025 sin tanta adversidad, ¿qué está pasando con el cumplimiento de los compromisos que los clientes han asumido?

“El cumplimiento está siendo muy bueno. El banco está en las lindas y está en las feas, incluso en esos momentos complejos estuvimos más cerca que nunca, tomando acciones relevantes para el sector y el tiempo nos ha dado la derecha sobre la importancia y los buenos resultados de ese estar cerca, como dije, en las difíciles. Actualmente estamos en un escenario diferente, en una coyuntura con muchas oportunidades, claramente el sector ganadero tiene un dinamismo estructural muy importante, más allá de los precios que obviamente cinchan vemos internamente en las empresas cambios, porque van mucho más hacia la eficiencia, hacia mejorar la productividad. Tenemos unos costos muy altos a nivel país, entonces el juego está en avanzar en la eficiencia de cada empresa, a todo nivel. La diversificación es algo que suma mucho, ya no es la empresa solamente ganadera, porque se integran la ganadería con la agricultura, con el manejo forestal, eso a nivel de nuestra institución lo vemos como algo muy positivo y tratamos de meternos mucho en esas dinámicas para trabajar en conjunto. Vemos un agro pujante, positivo, con vaivenes por los precios y el clima como ha sido histórico, pero lo importante es tener todos esa gimnasia de adaptarnos rápidamente y en ese sentido, reitero, es muy bueno poder estar viendo una profesionalización en la gestión de las empresas, eso es algo que lo vemos como muy positivo”.

En una entrevista anterior me destacó la trascendencia que para el banco tiene avanzar en la digitalización de sus servicios, ¿sigue existiendo espacio para desarrollarse?

“Sí, muchísimo. El banco hoy está acá, en Punta del Este, pero la semana que viene va a estar en Artigas y así estará siempre en donde se lo necesite. Pero, más allá de la importancia de estar cerca, nos parece que la disminución en la cantidad de kilómetros que el cliente debe realizar es fundamental, por eso trabajamos para facilitarle las cosas, que el servicio sea práctico y no deba concurrir siempre a una sucursal, dejando de hacer otras cosas. Y en esa estrategia de facilitarle las cosas tenemos varios productos, no solo puede hacerse cliente digitalmente, también obtener un crédito mientras está en las mangas trabajando con el ganado, hay aplicaciones para móviles con nuestro producto GTM (Ganadería Tres Millones) para solicitar el crédito, pedir caravanas que le falten o tramitar una guía de tránsito. Hay mucho camino recorrido y también mucho para hacer en cuanto a herramientas digitales”.

DSC_0026

GTM: tramitar un crédito desde el tractor

¿Cómo observa hoy, tras varios años de evolución en el mercado, al producto GTM?

“Ganadería Tres Millones es uno de los productos que el banco tiene desde hace muchos años, generando resultados satisfactorios, es una herramienta muy sencilla y eficiente para la toma de un crédito, caracterizada por su gran flexibilidad, le facilita las cosas a un productor muy chico que tenga unas pocas cabezas de ganado y a la vez a muy grandes empresas que aprovechan exactamente la misma metodología. GTM permite en el día tramitar un crédito desde arriba de un tractor, por ejemplo, y es una herramienta con mucha llegada en el sector ganadero, pero también en el lechero, en el agrícola, en todos los sectores. Hemos duplicado la cartera de clientes y sobre todo el buen comportamiento en el largo plazo, eso es algo que nos da mucha satisfacción para seguir creando nuevos productos”.

Las gremiales de productores se han expresado constantemente sobre el perjuicio que para el sector agroexportador significa el valor al que ha descendido el dólar, ¿es una realidad que desafía al banco?

“Es un tema que nos desafía a todos, que lo consideramos cada día dentro del margen de acción que el banco pueda tener, desde el banco vamos acompañando lo que va sucediendo. Escuchamos las medidas macroeconómicas que se van incorporando y en ese sentido vemos que existe una sana preocupación. Sabemos que somos un país agroexportador, donde las empresas obtienen dólares por sus productos y tienen costos en pesos, sin dudas es un tema que los desafía muchísimo a los clientes y por eso es un tema que lo seguimos muy de cerca”.

DSC_0074

Estar cerca del productor: "Nuestro sano desvelo"

En un escenario de constantes retos para los clientes del Agro, ¿qué sucede con la generación de productos específicos para cada sector?

“Banco Santander tiene por supuesto mucha presencia en la actividad ganadera, en todo el país, pero también estamos muy fuertes en los sectores agrícola, lechero y forestal. En el sector ganadero, como ya comenté, con GTM y otras herramientas tenemos la actitud de amoldarnos al productor, hemos trabajado mucho en estos dos últimos años en considerar una realidad cambiante, está todo lo relacionado con el crecimiento de los corrales, son cambios que nos exigen acomodar herramientas y crear otras nuevas para ser eficientes y en eso hemos crecido mucho. En lo agrícola, siempre estamos acompañando la realidad del mercado y las necesidades de los clientes, en una situación de precios que no es la mejor vemos estructuras internas respondiendo a esa fluctuación en los valores, regulando a nivel de costos las eficiencias de las empresas, recurriendo a la diversificación con ganadería y con la forestación donde es posible por la realidad de los suelos. A nivel lechero tenemos también herramientas específicas, están los acuerdos con Conaprole, con Proleco, con líneas muy flexibles, es un sector en el que en momentos recientes que fueron nada buenos estuvimos cerca para acompañar. En la forestación estamos muy cerca de las empresas, de los contratistas, conocemos muy bien un ciclo que tiene otros tiempos. Por eso es tan importante, para llegar con soluciones eficientes, conocer al Agro, estar cerca, acompañar al sector, eso permite al banco tener un abanico muy amplio de productos, con desarrollos permanentes, con equipos de trabajo en todo el banco que tienen una capacidad y una mirada que nos mantienen en una muy buena posición, siempre cerca del cliente en todo el país, ese es nuestro sano desvelo”.