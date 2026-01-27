Isla Gorriti, puerto y mar abierto: cómo es la experiencia en velero que impulsa Santander en Punta del Este

Como parte de su propuesta de beneficios exclusivos, Santander Select y Private Banking ofrecen a sus clientes un paseo en velero que se posiciona como una de las experiencias más convocantes de la temporada. La iniciativa invita a disfrutar de la navegación en un entorno relajado, pensado para quienes buscan conectarse con el mar y el paisaje característico de Punta del Este.

1769433667176-dsc07845 1769433983581-dsc07866 Una iniciativa para disfrutar el mar desde otra perspectiva La experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y permite recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la costa, con vistas privilegiadas a la Isla Gorriti, el puerto y otras postales icónicas del balneario. Las salidas se realizan de lunes a viernes, en dos horarios —9:30 y 16:30— y la gestión es simple y ágil, a través de la web o el WhatsApp de The Experience.

1769433711475-dsc07938 1769433851245-dsc07902 La propuesta se desarrolla en alianza con el Yacht Club Punta del Este, reforzando la presencia de Santander Select y Private Banking en uno de los espacios más representativos de la ciudad. La participación de la marca en el entorno del club, sus instalaciones y su operación cotidiana consolida una asociación natural entre el mundo náutico, el nivel del puerto y el universo de beneficios diseñados para los clientes de banca privada.

1769433774908-dsc07891 De esta manera, Santander continúa apostando a experiencias diferenciales que combinan disfrute, exclusividad y un vínculo directo con el estilo de vida que distingue a sus segmentos Select y Private Banking.

1769433929645-dsc07910