¿Dónde comer este verano con descuentos? La Ruta Gourmet de Santander sigue recorriendo la costa este en la segunda quincena de enero

La gastronomía sigue siendo uno de los grandes atractivos del verano uruguayo y, en pleno auge de la temporada, Santander continúa impulsando una nueva edición de su Ruta Gourmet , una propuesta que consolida al banco como aliado de quienes eligen disfrutar, descubrir y recorrer el Este a través de sus sabores.

Durante esta segunda quincena de enero, los beneficios de la ruta gourmet se mantienen vigentes en una amplia red de restaurantes, cafés, beach clubs y paradores, con descuentos exclusivos para clientes Santander y promociones especiales en distintos rubros gastronómicos a lo largo de toda la temporada.

Pensada para acompañar la temporada estival en distintos puntos del país, la acción incluye locales de Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Piriápolis, Punta del Diablo y La Paloma, consolidando un recorrido que abarca los principales destinos del verano uruguayo.

* La propuesta contempla un 25% de descuento en todos los locales adheridos para pagos con tarjetas Private Banking, Select y Platinum , y un 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito . Además, los clientes de Argentina, Brasil y Chile acceden a un 15% de beneficio abonando con tarjetas de crédito Visa .

Para quienes priorizan la practicidad, Santander también incorpora beneficios en opciones de comida rápida, con un 25% de descuento pagando con tarjetas de débito en los locales de McDonald’s ubicados en puntos estratégicos como Piriápolis, Punta del Este y Atlántida, facilitando una alternativa conveniente para quienes se mueven entre playas y actividades.

Así, en uno de los momentos de mayor movimiento del verano, la Ruta Gourmet de Santander se consolida como una propuesta integral que acompaña todo el día y se adapta a distintos estilos de consumo, desde una medialuna recién horneada por la mañana hasta un almuerzo frente al mar, un café de especialidad por la tarde o una cena de autor por la noche.