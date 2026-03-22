Syngenta en la Estación Maccio de la Expoactiva informó sobre tres ejes temáticos clave

En la Expoactiva 2026 una de las instancias de charlas de referentes en temas de actualidad se desarrolló en la denominada Estación Maccio, el área de actividades de esa empresa en el campo de exposiciones de la Asociación Rural de Soriano (ARS), en una iniciativa conjunta con Syngenta Uruguay .

El jueves 19 de marzo hubo en el stand de Maccio, con un público que en todo momento colmó el espacio disponible, mensajes de alta relevancia en tres ejes temáticos: manejo de fitosanitarios, malezas resistentes y uso profesional de drones.

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José Luis Inciarte, –gerente de Ventas y Marketing de Syngenta Uruguay–, consultado por El Observador inicialmente felicitó a Maccio “por la apuesta que hicieron este año a estar en Expoactiva con un stand de estas características y la cantidad de actividades y conferencias que se hicieron. Desde Syngenta quisimos colaborar aportando conferencistas interesantes que pudieran agregar valor y generar más visitas al stand . Eso se logró. Las conferencias estuvieron interesantes. El público se acercó y acompañó muy bien, así que el balance es muy bueno”.

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¿Qué destacaría de la charla que expuso el ingeniero Alejandro García, del INIA?

Alejandro García expuso sobre la temática de malezas resistentes, que es uno de los temas más desafiantes para la agricultura. Expuso que el raigrás es, sin dudas, la maleza que está presentando más problemas de resistencia a diferentes herbicidas como glifosato, cletodim, haloxifop, etcétera. Puso el tema sobre la mesa y se exploraron algunos caminos a seguir para retrasar esta problemática, que en Argentina y Brasil es mucho más profunda que en Uruguay.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 17.50.54(5) Conferencia del ingeniero Alejandro García.

¿Y sobre lo que trasladó a los presentes el ingeniero Diego Oliva?

Diego Oliva es un técnico argentino que conoce muy bien el Uruguay. Hace años que viene a hacer capacitaciones en tecnologías de aplicación. Este es un tema sumamente importante, ya que muchas veces usamos buenos productos fitosanitarios, pero los aplicamos mal. Esto se agrava en los casos de aplicadores contratados. Entonces la capacitación en tecnología y calidad de aplicación siempre es importante. En este caso, además, Maccio presentó su nueva línea de drones agrícolas XAG, por lo que la charla de Oliva apuntó también a la tecnología de aplicación con drones.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 18.31.23 Conferencia del ingeniero Diego Oliva.

Momento de incertidumbre en la agricultura

En este momento tan desafiante por temas climáticos, de precios en los mercados, en los costos productivos y hasta en el escenario geopolítico, ¿cómo están viendo al productor en el tramo final de la campaña de verano y de cara al a siembra de invierno?

Creo que la incertidumbre es el mejor término para describir la situación actual. Venimos de una zafra de verano muy afectada por la sequía, pero que recibe el estímulo de mejores precios sobre el final. El escenario geopolítico genera más incertidumbre, porque si bien permitió subir los precios de los granos, también suben los precios del petróleo y de algunos insumos. De cara a la zafra de invierno vemos un aumento del área de colza muy firme y por ahora incertidumbre en trigo y cebada.

José-Inciarte---DB_03.webp José Luis Inciarte, Syngenta Uruguay.

Una responsabilidad adicional para Syngenta

Inciarte elogió también el aporte de Guillermo Delgado, quien expuso al inicio sobre la importancia de un manejo responsable de los productos fitosanitarios.

Delgado explicó a El Observador, tras su participación, que “estar en la Expoactiva, en esta actividad tan importante, es algo que uno lo disfruta, tuve el honor de abrir el panel hablando de buenas prácticas, lo que dio marco a temas muy importantes que luego se trataron, por ejemplo cómo usar el producto para obtener la mayor eficacia”.

“Arrancamos haciendo foco en un tema que para Syngenta es fundamental, el uso responsable de los productos, la empresa lanza al mercado permanentemente productos innovadores y es responsable de aportar para su correcto uso, no sólo informando sobre el momento de la aplicación y sobre las dosis, también promoviendo cómo debe ser el manejo para que no haya dificultades para las personas ni para el ambiente”, detalló.

Añadió que “el productor hace un esfuerzo, busca tecnologías, quiere estar a la vanguardia, ser más eficiente en su producción, por lo tanto manejarlo de un modo seguro es fundamental y un tema importante es que a veces el productor no es quien lo termina utilizando, por lo tanto es necesario que estos mensajes lleguen a los aplicadores, con los productores como embajadores del concepto de uso seguro”.

“Tenemos cinco reglas de oro en el uso responsable de fitosanitarios, las difundimos permanentemente, tenemos que insistir en que sean adoptadas, nosotros contribuimos con difusión en cada jornada, insistimos en esto muchísimo y nos da gusto hacerlo, es parte de nuestra responsabilidad, repartimos equipos de protección, por suerte ya no es raro ver que estos temas están presente pero hay que seguir haciendo docencia”, concluyó.