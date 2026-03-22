Un hombre de 35 años murió tras ser atropellado por una funcionaria policial en Soriano

Un hombre de 35 años murió tras ser atropellado por un vehículo conducido por una policía de 38 años , informó Policía Caminera en un comunicado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El accidente fatal se registró a las 5:15 horas de este domingo en la Ruta 57 , a la altura del kilómetro 17 , en el departamento de Soriano .

La oficial se encontraba en un auto particular junto a otra funcionaria de 42 años cuando, por causas a determinar, terminó embistiendo al peatón .

Adolescente de 14 años murió en un accidente de tránsito en Aires Puros: la Policía tuvo que usar balas de goma para controlar incidentes

Accidente fatal en Canelones: caída de dos tanques de miel de una camioneta originó un doble choque que terminó con dos muertos

Personal de emergencia móvil se dirigió a la escena y allí constató el fallecimiento del hombre de 35 años .

En la escena del incidente, efectivos de Policía Caminera le practicaron la espirometría a la agente que conducía y arrojó resultado 0.

Tanto la conductora como su acompañante salieron ilesas del accidente. El hecho se produjo próximo al arroyo Grande, en el límite departamental con Flores.