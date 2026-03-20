"Falleció en el lugar" | Cómo fue el accidente que provocó la muerte de una niña de 11 años en Durazno

Una niña de 11 años murió el jueves en Durazno tras impactar contra un cable de alta tensión mientras se dirigía en moto hacia la escuela.

El hecho ocurrido próximo a la hora 10:00 en la zona de Caballero , a unos 30 kilómetros de la capital departamental, se produjo luego de que una columna del alumbrado cayera por causas que aún se investigan, lo que dejó el cable expuesto.

"La niña se transportaba en una moto hacia la escuela de la localidad y en ese momento impacta contra un cable de alta tensión, debido a una columna del alumbrado que cayó por causas que se van a investigar, la niña impacta contra ese cable de alta tensión falleciendo en el lugar", precisó el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Durazno, comisario mayor Joe López , en diálogo con Durazno Digital .

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La Policía toma conocimiento a través de su padre, quien tras no recibir el aviso de que su hija había arribado al centro educativo, como lo hacía en forma diaria, procede a realizar el trayecto, encontrándose con la lamentable escena.

En el lugar, además del Comando de la Jefatura, se hizo presente la Policía Científica, con el relevamiento y personal de UTE, que cortó el suministro de la energía eléctrica para poder avanzar con los trabajos de investigación.

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"Según la información revelada, la caída del poste y el conductor se produjo en condiciones climáticas adversas de viento y lluvias intensas, días antes del hecho, y este quedó energizado a ras del suelo”, añadió un documento interno que UTE envió a la Policía, y al que accedió Montevideo Portal.

A través de imágenes adjuntadas, se muestra como la línea eléctrica se encontraba sobre el camino vecinal. “Al quebrarse el poste, la línea quedó cruzando el camino”, precisó el texto.