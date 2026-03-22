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Inumet emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" para este domingo

La nueva desmejora empezará a sentirse desde la noche de este domingo por la zona norte, extendiéndose con el pasar de las horas a todo el territorio

22 de marzo de 2026 16:06 hs
Inumet emitió un aviso especial

Inumet emitió un aviso especial

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" que empezará a regir desde este domingo en la noche.

De acuerdo con meteorología, la nueva desmejora empezará a sentirse desde la zona norte, con precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes, extendiéndose con el pasar de las horas a todo el territorio nacional.

"Se prevén los mayores acumulados de lluvia en las regiones norte, centro y este, con valores entre 60 y 100 milímetros en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual", informaron.

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Estas condiciones comenzarán a mejorar de forma "gradual" desde el suroeste a partir de la tarde del lunes, aseguró Inumet.

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El pronóstico de Inumet para esta tarde/noche en todo el país

La capital tendrá hacia la tarde y la noche un cielo que se tornará algo nuboso a nuboso, con vientos de hasta 40 km/h. Registrándose precipitaciones sobre la próxima madrugada.

En el litoral oeste el clima traerá un aumento importante de la nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Sobre el este el tiempo se mantendrá nuboso con neblinas, y se esperan probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, con vientos sostenidos de 10 a 30 km/h.

El norte será la zona más afectada. La tarde y la noche traerán un aumento de la nubosidad con precipitaciones, tormentas y bancos de niebla.

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