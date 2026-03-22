Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 22 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 22 de marzo una jornada con un inicio mayormente claro en el sur y el litoral, pero con un deterioro progresivo del tiempo a lo largo del día. Las lluvias y tormentas llegarán primero al norte y se extenderán hacia el resto del país durante la tarde y la noche, acompañadas de nieblas y neblinas en varias regiones. No se esperan lluvias para Montevideo.

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Montevideo y Área Metropolitana La capital tendrá una mañana clara y algo nubosa, con temperaturas entre 13 °C y 24 °C y vientos de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo se tornará algo nuboso a nuboso, con vientos de hasta 40 km/h.

Oeste del país El litoral oeste arrancará con cielo claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas matinales, y las temperaturas más amplias del día: de 10 °C a 26 °C. Los vientos irán de 10 a 30 km/h. La tarde y la noche traerán un aumento importante de la nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Este del país Esta región tendrá una mañana algo más inestable que el resto del sur, con cielo claro a nuboso, neblinas y rachas de hasta 40 km/h en la costa desde temprano. Las temperaturas irán de 11 °C a 24 °C. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso con neblinas, y se esperan probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, con vientos sostenidos de 10 a 30 km/h.