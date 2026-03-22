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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 22 de marzo

Las lluvias y tormentas llegarán primero al norte y se extenderán hacia el resto de Uruguay durante la tarde y la noche

22 de marzo de 2026 8:54 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 22 de marzo una jornada con un inicio mayormente claro en el sur y el litoral, pero con un deterioro progresivo del tiempo a lo largo del día. Las lluvias y tormentas llegarán primero al norte y se extenderán hacia el resto del país durante la tarde y la noche, acompañadas de nieblas y neblinas en varias regiones. No se esperan lluvias para Montevideo.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital tendrá una mañana clara y algo nubosa, con temperaturas entre 13 °C y 24 °C y vientos de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo se tornará algo nuboso a nuboso, con vientos de hasta 40 km/h.

Oeste del país

El litoral oeste arrancará con cielo claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas matinales, y las temperaturas más amplias del día: de 10 °C a 26 °C. Los vientos irán de 10 a 30 km/h. La tarde y la noche traerán un aumento importante de la nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

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Este del país

Esta región tendrá una mañana algo más inestable que el resto del sur, con cielo claro a nuboso, neblinas y rachas de hasta 40 km/h en la costa desde temprano. Las temperaturas irán de 11 °C a 24 °C. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso con neblinas, y se esperan probables precipitaciones y tormentas hacia la noche, con vientos sostenidos de 10 a 30 km/h.

Norte del país

El norte será la zona más afectada del día. Desde la mañana se presentará algo nuboso a nuboso con probables precipitaciones y tormentas, nieblas y neblinas, a pesar de que las temperaturas serán de las más altas: entre 12 °C y 26 °C. Los vientos irán de 10 a 30 km/h. La tarde y la noche traerán un aumento de la nubosidad con precipitaciones, tormentas y bancos de niebla.

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