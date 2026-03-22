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Reforma del transporte en horas decisivas: cuánto tiempo lleva actualmente ir desde Plaza Independencia a Tres Cruces y cuánto se ahorraría con el túnel

Este lunes Orsi se reunirá con la ministra Etcheverry y los intendentes Bergara y Legnani para definir si hay o no soterramiento en la principal avenida

22 de marzo de 2026 16:20 hs
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Foto: Gastón Britos / FocoUy

Uno de los principales objetivos es aliviar el tránsito en la Avenida 18 de Julio, donde se eliminarán todas las líneas de ómnibus y se sustituirán por ómnibus conocidos como BRT, de rápida velocidad y frecuencia.

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Para Bergara, reforma del transporte es un proyecto "extremadamente complejo" y el punto a destrabar es el túnel de 18 de Julio

Reforma del transporte sin túnel en 18 de Julio sería una "solución mala" que "empeoraría la situación", dice arquitecto detrás del proyecto

El gran debate es: se construirá un túnel para que circulen los nuevos ómnibus o se resolverá sobre la superficie.

Si se hace el túnel por toda la avenida -desde Plaza Independencia hasta Tres Cruces- el gobierno estima que el tiempo de traslado se reducirá a siete minutos. En el caso de los ómnibus por la superficie, los primeros estudios arrojaron que el tiempo pasaría a 15 minutos, pero este lunes se espera que Bergara presente nuevos informes al respecto.

¿Cuánto tiempo lleva hoy circular desde la Plaza Independencia hasta Tres Cruces? El Observador se subió a un 102 Gruta de Lourdes en hora pico para averiguarlo.

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