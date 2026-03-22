Un hombre de 28 fue asesinado de varios disparos dentro de su casa del barrio Ituzaingó: detuvieron a dos jóvenes

Un hombre de 28 años murió en el barrio Ituzaingó tras recibir varios disparos de arma de fuego , informó este domingo la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Según el parte oficial, el homicidio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Susviela Guarch y Enrique San Aguiar .

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba en su domicilio cuando, al dirigirse hacia la puerta, fue alcanzado por varios disparos de arma de fuego provenientes de la vía pública .

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Tras el ataque, el hombre fue trasladado aún con vida en un vehículo particular rumbo a un centro médico cercano, donde falleció poco después .

El equipo médico le constató heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y derecha y también un orificio de bala en la zona abdominal.

En paralelo a esto y mediante tareas de patrullaje, efectivos policiales de la zona interceptaron a dos hombres de 18 y 19 años quienes, pese a darse a la fuga de manera inicial, fueron detenidos y permanecen a disposición de la Justicia.

En el lugar del homicidio, los oficiales constataron la presencia de varias vainas e impactos de arma de fuego sobre la puerta. Allí trabajó personal de Policía Científica.

Trabajan en el caso personal del Área de Investigaciones de Zona III, Departamento de Homicidios y Fiscalía de Homicidios.