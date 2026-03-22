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Un hombre de 28 fue asesinado de varios disparos dentro de su casa del barrio Ituzaingó: detuvieron a dos jóvenes

Según el parte oficial, el homicidio tuvo lugar en las últimas horas sobre una vivienda ubicada en la intersección de Susviela Guarch y Enrique San Aguiar

22 de marzo de 2026 12:57 hs
Un hombre fue asesinado en Montevideo

Un hombre fue asesinado en Montevideo

Foto: FocoUy

Un hombre de 28 años murió en el barrio Ituzaingó tras recibir varios disparos de arma de fuego, informó este domingo la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Según el parte oficial, el homicidio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Susviela Guarch y Enrique San Aguiar.

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba en su domicilio cuando, al dirigirse hacia la puerta, fue alcanzado por varios disparos de arma de fuego provenientes de la vía pública.

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Tras el ataque, el hombre fue trasladado aún con vida en un vehículo particular rumbo a un centro médico cercano, donde falleció poco después.

El equipo médico le constató heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y derecha y también un orificio de bala en la zona abdominal.

En paralelo a esto y mediante tareas de patrullaje, efectivos policiales de la zona interceptaron a dos hombres de 18 y 19 años quienes, pese a darse a la fuga de manera inicial, fueron detenidos y permanecen a disposición de la Justicia.

En el lugar del homicidio, los oficiales constataron la presencia de varias vainas e impactos de arma de fuego sobre la puerta. Allí trabajó personal de Policía Científica.

Trabajan en el caso personal del Área de Investigaciones de Zona III, Departamento de Homicidios y Fiscalía de Homicidios.

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