/ Nacional / EDUCACIÓN

En la escuela y en el liceo: al igual que los maestros, los profesores harán paro el próximo lunes

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo continúa con sus reclamos "por un presupuesto digno para la educación pública"

8 de noviembre 2025 - 19:30hs
Foto de archivo: paro de profesores en el liceo 40

Foto de archivo: paro de profesores en el liceo 40

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades) hará un paro de 24 horas el próximo lunes 10 de noviembre mientras continúa con sus reclamos "por un presupuesto digno para la educación pública", según un afiche del sindicato.

De esta manera, los profesores se sumarán a los maestros que también seguirán de paro este lunes por los incidentes en la Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo.

Las agresiones del pasado miércoles motivaron medidas de los maestros para el jueves, que se continuaron el viernes y que seguirán una vez pasado el fin de semana.

Por su parte, los profesores tuvieron una asamblea este sábado donde trataron, entre otras cosas, el presupuesto que se está negociando en el Parlamento.

Además de convocar a un paro de 24 horas para este lunes, Ades definió juntarse a las 11:00 en Plaza Independencia para realizar "materiales y difusión". Asimismo, a las 12:00, se concentrarán en Torre Ejecutiva junto a la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu).

Ades realizará un paro de 24 horas el próximo lunes 10 de noviembre
