Sindicato portuario realiza paro de 24 horas en TCP ante "nulo avance" en Consejos de Salarios: medida podría extenderse a otras empresas

Los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ( SUPRA ) llevan adelante por estas horas un paro de 24 horas en la Terminal Cuenca del Playa (TCP) en reclamo por el "nulo avance" en las negociaciones por los Consejos de Salarios del sector.

Las medidas de fuerza, que por el momento alcanzan al TCP, comenzaron a las 23:00 horas del domingo .

Álvaro Reinaldo, presidente del SUPRA señaló en diálogo con Radio Monte Carlo que las acciones asumidas fueron a raíz del "nulo avance que hay en los Consejos de Salarios luego de ocho meses de estar analizando el tema de la estabilidad laboral" .

"El sector empresarial no ha querido abordar el tema" , dijo, y aseguró que a lo largo de los pasados meses han "flexibilizado" los reclamos sin posibilidades de llegar a un acuerdo.

"Al inicio perdíamos 13 jornales asegurados, ahora estamos pidiendo 9 y la respuesta sigue siendo negativa. Lo que más incomoda y lo que lleva todo este tiempo de negociaciones es que no traen una contrapropuesta o tampoco quieren abordar el tema del por qué no", señaló.

Tras esto, indicó que de no darse avances en las negociaciones en las próximas horas, las medidas de paro se extenderán a otras empresas.

"Decidimos no hacer un paro general el mismo día en todas las empresas, sino llevarlo por sindicato. Ahora empezó el sindicato de TCP, pero en las próximas horas, en los próximos días, serán otros sindicatos los que se van a ir sumando", explicó Reinaldo.

Según este, este formato de medidas se determinó para "espacio" suficiente a que se puedan "generar las reuniones necesarias para poder avanzar".