/ Nacional / PARO

Sindicato portuario realiza paro de 24 horas en TCP ante "nulo avance" en Consejos de Salarios: medida podría extenderse a otras empresas

Las medidas de fuerza, que por el momento alcanzan al TCP, dieron inicio sobre las 23:00 horas del domingo

16 de febrero 2026 - 13:44hs
Paro de 24 horas en TCP&nbsp;

Paro de 24 horas en TCP 

Diego Battiste

Los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) llevan adelante por estas horas un paro de 24 horas en la Terminal Cuenca del Playa (TCP) en reclamo por el "nulo avance" en las negociaciones por los Consejos de Salarios del sector.

Las medidas de fuerza, que por el momento alcanzan al TCP, comenzaron a las 23:00 horas del domingo.

Álvaro Reinaldo, presidente del SUPRA señaló en diálogo con Radio Monte Carlo que las acciones asumidas fueron a raíz del "nulo avance que hay en los Consejos de Salarios luego de ocho meses de estar analizando el tema de la estabilidad laboral".

Zona del Puerto de Punta del Este. (Archivo)

"El sector empresarial no ha querido abordar el tema", dijo, y aseguró que a lo largo de los pasados meses han "flexibilizado" los reclamos sin posibilidades de llegar a un acuerdo.

"Al inicio perdíamos 13 jornales asegurados, ahora estamos pidiendo 9 y la respuesta sigue siendo negativa. Lo que más incomoda y lo que lleva todo este tiempo de negociaciones es que no traen una contrapropuesta o tampoco quieren abordar el tema del por qué no", señaló.

Tras esto, indicó que de no darse avances en las negociaciones en las próximas horas, las medidas de paro se extenderán a otras empresas.

"Decidimos no hacer un paro general el mismo día en todas las empresas, sino llevarlo por sindicato. Ahora empezó el sindicato de TCP, pero en las próximas horas, en los próximos días, serán otros sindicatos los que se van a ir sumando", explicó Reinaldo.

Según este, este formato de medidas se determinó para "espacio" suficiente a que se puedan "generar las reuniones necesarias para poder avanzar".

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Juan Pablo Saibene, cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures

Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: los números ganadores de este domingo, con pozos de más de $ 43 millones

Llamado para choferes
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Udelar para choferes ofrece sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

