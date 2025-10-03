El ultramaratonista que corre el Desafío Teletón, con 500 kilómetros en 11 días desde Fray Bentos a Montevideo y con su emocionante final este sábado

Santiago González, un ultramaratonista uruguayo, está culminando el Desafío Teletón , un reto que se propuso por segundo año para colaborar con la Fundación Teletón Uruguay dedicada a la rehabilitación pediátrica.

El corredor ya hizo el desafío el año pasado corriendo 340 kilómetros en 7 días, desde el Centro Teletón en Fray Bentos al Centro Teletón de Montevideo.

Este año, González le subió la dificultad a su reto y se propuso unir esos dos puntos pero con un nuevo recorrido con un total de 500 kilómetros y en 11 días .

Con ese plan, el pasado 24 de setiembre largó el desafío con la primera etapa desde Fray Bentos a Dolores, corriendo sus primeros 72 kilómetros. Luego, en los siguientes días, fue pasando por distintas ciudades: Nueva Palmira, Carmelo, Conchillas, Colonia, Colonia Valdense, San José, Santa Lucía y Las Piedras.

Este viernes su llegada estaba prevista en las letras de Montevideo en Kibón.

Y este sábado será la última etapa yendo desde Kibón a La remontada de todos, el evento de cometas que se realizará en el Parque de la Amistad de 11 a 18 horas.

González invita a quienes quieren colaborar con la Teletón a hacerlo a través de las alcancías y también con la alcancía digital que tiene en su perfil de Instagram.

Además, a lo largo de su recorrido, muchos corredores se suman y se unen para hacer kilómetros junto a él.