Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / RUNNING

El ultramaratonista que corre el Desafío Teletón, con 500 kilómetros en 11 días desde Fray Bentos a Montevideo y con su emocionante final este sábado

Por segundo año, Santiago González lleva adelante el Desafío Teletón y esta vez corre 500 kilómetros en 11 días; mirá el video

3 de octubre 2025 - 14:09hs

Santiago González en el Desafío Teletón 2025

Santiago González, un ultramaratonista uruguayo, está culminando el Desafío Teletón, un reto que se propuso por segundo año para colaborar con la Fundación Teletón Uruguay dedicada a la rehabilitación pediátrica.

El corredor ya hizo el desafío el año pasado corriendo 340 kilómetros en 7 días, desde el Centro Teletón en Fray Bentos al Centro Teletón de Montevideo.

Este año, González le subió la dificultad a su reto y se propuso unir esos dos puntos pero con un nuevo recorrido con un total de 500 kilómetros y en 11 días.

Santiago González en el Desafío Teletón 2025
Santiago González en el Desafío Teletón 2025

Santiago González en el Desafío Teletón 2025

Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Federico Molina y Karen Goicoechea
ULTRAMARATÓN

La bandera de Uruguay a los pies de Filípides tras correr 246 kilómetros en 35 horas: los celestes que superaron la mítica Spartathlon 2025, la prueba de resistencia más dura del planeta

Julia Paternain tras ganar el bronce en el Mundial de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cómo es la vincha de la uruguaya Julia Paternain que usan maratonistas en el Mundial de atletismo Tokio 2025 y qué beneficios tiene?

Con ese plan, el pasado 24 de setiembre largó el desafío con la primera etapa desde Fray Bentos a Dolores, corriendo sus primeros 72 kilómetros. Luego, en los siguientes días, fue pasando por distintas ciudades: Nueva Palmira, Carmelo, Conchillas, Colonia, Colonia Valdense, San José, Santa Lucía y Las Piedras.

Este viernes su llegada estaba prevista en las letras de Montevideo en Kibón.

Y este sábado será la última etapa yendo desde Kibón a La remontada de todos, el evento de cometas que se realizará en el Parque de la Amistad de 11 a 18 horas.

González invita a quienes quieren colaborar con la Teletón a hacerlo a través de las alcancías y también con la alcancía digital que tiene en su perfil de Instagram.

Además, a lo largo de su recorrido, muchos corredores se suman y se unen para hacer kilómetros junto a él.

Temas:

Teletón Montevideo Fray Bentos ultramaratonistas uruguayos

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

Leonardo Fernández y David Terans
TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre: "La solución a futuro va a ser que las decisiones de VAR sean tomadas por la inteligencia artificial"

Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham
URUGUAYOS

El importante anuncio de renovación de Rodrigo Bentancur y Tottenham y por el que Peñarol tendrá que esperar para verlo en el Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos