Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Martes:
Mín  14°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / DESPEDIDA

El video con el que Candelaria de la Cruz despidió en redes a su abuelo Cacho: "Mi angelito"

La conductora y actriz despidió con un video de archivo a su abuelo, el histórico conductor Cacho de la Cruz, que murió el viernes a los 88 años

10 de noviembre 2025 - 12:08hs
Cacho de la Cruz

Cacho de la Cruz

Diego Battiste

La actriz y conductora, representante de la tercera generación de la familia De la Cruz en Canal 12, compartió en el fin de semana un video de archivo en el que se los ve a ambos en El show del mediodía, uno de los programas más longevos y populares de la trayectoria televisiva de Cacho.

"Iluminado y eterno, ahora mi angelito", escribió la actriz junto al video, agregando un "te amo Arturo", apelando al nombre real de su abuelo, que había quedado relegado en detrimento de su apodo, por el que se hizo conocido ya desde su tiempo como músico y actor, antes de saltar a la pantalla.

Más noticias
El premio Sonora Aural se entrega el próximo 21 de noviembre
SONORA

Estos son los diez mejores podcast del año según el Premio Sonora Aural: todos los finalistas

Roxette vuelve a Uruguay en 2016 con una nueva formación
VISITA

Roxette en Uruguay: la banda sueca vuelve a Montevideo y se presentará en el Antel Arena en 2026

En el video, Cacho de la Cruz está acompañado por su nieta, por entonces una niña, mientras se dispone a presentar una publicidad en piso de una casa de electrodomésticos. Antes de hacerlo, le cuenta a los espectadores: "esta es mi nieta, miren que angelito".

Con una carrera que se inició entre el mundo de las artes escénicas, el cabaret y la música, como parte del grupo de jazz The Hot Blowers, que integró junto a Rubén Rada y los hermanos Fattoruso, entre otros artistas, De la Cruz se convirtió en una figura de referencia en otro mundo, el de la televisión, del que fue una de las caras más conocidas y de mayor permanencia en la historia del medio en este país.

Arturo de la Cruz, tal era su nombre de pila, nació y vivió hasta los 20 años en Argentina, antes de mudarse a Uruguay para trabajar como animador de Carnaval y en clubes nocturnos. Luego pasaría a trabajar en Canal 12, donde en 1962 comenzó uno de sus ciclos más longevos e icónicos, El show del mediodía, que conducía junto a Alejandro Trotta.

Ese programa, que siguió al aire hasta 2008, fue uno de sus programas más famosos, junto al ciclo infantil Cacho Bochinche, que comenzó a emitirse las mañanas de domingo en 1973 y siguió hasta 2010, y que derivó también en espectáculos de teatro y discos.

Temas:

Candelaria de la Cruz Cacho de la Cruz Televisión Murió Cacho de la Cruz

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: resultados del domingo 9 de noviembre

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire
CIUDAD

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire

Nicolás López 
TORNEO CLAUSURA

Defensor Sporting 1-1 Nacional por la última fecha del Torneo Clausura: el Diente López rescató al tricolor que con un puntito logró ganar la Tabla Anual

Martín Rea de Liverpool le hace falta a Leonardo Fernández de Peñarol por el Torneo Clausura
FÚTBOL

Así será la definición por la Liga AUF Uruguaya: cuándo y dónde se juega la semifinal entre Liverpool y Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos