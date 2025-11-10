El video con el que Candelaria de la Cruz despidió en redes a su abuelo Cacho: "Mi angelito"

El histórico conductor y figura de la televisión uruguaya, Cacho de la Cruz, murió el pasado viernes a los 88 años, luego de pasar algunas semanas internado en CTI por una enfermedad respiratoria. La noticia motivó mensajes de homenaje y despedida, incluyendo uno de su nieta Candelaria de la Cruz.

La actriz y conductora, representante de la tercera generación de la familia De la Cruz en Canal 12, compartió en el fin de semana un video de archivo en el que se los ve a ambos en El show del mediodía, uno de los programas más longevos y populares de la trayectoria televisiva de Cacho.

"Iluminado y eterno, ahora mi angelito", escribió la actriz junto al video, agregando un "te amo Arturo" , apelando al nombre real de su abuelo, que había quedado relegado en detrimento de su apodo, por el que se hizo conocido ya desde su tiempo como músico y actor, antes de saltar a la pantalla.

En el video, Cacho de la Cruz está acompañado por su nieta, por entonces una niña, mientras se dispone a presentar una publicidad en piso de una casa de electrodomésticos. Antes de hacerlo, le cuenta a los espectadores: "esta es mi nieta, miren que angelito".

Con una carrera que se inició entre el mundo de las artes escénicas, el cabaret y la música, como parte del grupo de jazz The Hot Blowers, que integró junto a Rubén Rada y los hermanos Fattoruso, entre otros artistas, De la Cruz se convirtió en una figura de referencia en otro mundo, el de la televisión, del que fue una de las caras más conocidas y de mayor permanencia en la historia del medio en este país.

Arturo de la Cruz, tal era su nombre de pila, nació y vivió hasta los 20 años en Argentina, antes de mudarse a Uruguay para trabajar como animador de Carnaval y en clubes nocturnos. Luego pasaría a trabajar en Canal 12, donde en 1962 comenzó uno de sus ciclos más longevos e icónicos, El show del mediodía, que conducía junto a Alejandro Trotta.

Ese programa, que siguió al aire hasta 2008, fue uno de sus programas más famosos, junto al ciclo infantil Cacho Bochinche, que comenzó a emitirse las mañanas de domingo en 1973 y siguió hasta 2010, y que derivó también en espectáculos de teatro y discos.