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El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez fue la figura de Defensa y Justicia en la goleada ante San Lorenzo: marcó un gol, provocó un penal y causó una expulsión

Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con una gran actuación del exdelantero de Nacional

17 de marzo 2026 - 9:20hs
ESPN

El delantero uruguayo Juan Manuel Gutiérrez fue una de las figuras en la goleada 5-2 de Defensa y Justicia sobre San Lorenzo en condición de visitante, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de Argentina, al disputar los 90 minutos, marcar un gol y provocar un penal y una expulsión durante el encuentro.

Elías Pereyra abrió el marcador a los dos minutos del encuentro para el Halcón de Florencio Varela y cerca del término del primer tiempo aumentó la ventaja parcial Gutiérrez, luego de conectar un centro desde la izquierda tras ubicarse entre los centrales.

Ya en la segunda parte, el exdelantero de Nacional volvería a ser clave para el encuentro luego de meterse al área por el sector derecho y, tras enganchar hacia el medio con un taco, provocar el contacto con Ignacio Peruzzi. El árbitro del encuentro sancionó penal, que posteriormente Aaron Molinas intercambió por gol para el 3-0 parcial.

Penal a Gutiérrez

Rodrigo Auzmendi descontó a los 65’ para San Lorenzo, que tuvo a Guzmán Corujo y Mathías de Ritis en cancha durante los 90 minutos, pero Agustín Ladstatter fue expulsado un minutos más tarde por un tremenda patada, justamente, sobre el uruguayo Gutiérrez.

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Expulsión Ladstatter

El partido transcurrió y Defensa y Justicia siguió aumentando la diferencia en el marcador con el tanto de Agustín Hausch para el 4-1 parcial, volvió a descontar Auzmendi para San lorenzo en su debut oficial con la camiseta del Ciclón, y finalmente en el tiempo de descuento David Barbona dictaminó el 5-2 definitivo en el estadio Pedro Bidegain.

De esta manera, Defensa y Justicia se ubica parcialmente tercero con 16 puntos en la zona A, a seis del líder (Vélez Sarsfield), mientras que San Lorenzo quedó noveno con 13 puntos, fuera de los puestos de playoffs momentáneamente.

Temas:

uruguayo Defensa y Justicia San Lorenzo Torneo Apertura Argentina Nacional

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