Benjamín Amadeo llega al Enjoy Punta del Este: "No hay que retrasar más las cosas que nos hacen felices"

El camino era el mismo: el miedo y el deseo iban por el mismo lugar. Entonces caminó. Hace 10 años Benjamín Amadeo , que hasta entonces había consolidado una carrera actoral que incluía desde telenovelas juveniles hasta clásicos del cine, comenzó a caminar por un también trillo de la música. El sentido, finalmente, era no demorar más aquello que lo hacía feliz.

Volaré fue la primera canción que sacó al mundo. Un single que fue el adelanto de de su primer disco solista, Vida Lejana , y el comienzo de una carrera musical que lo posiciona ahora como uno de los solistas argentinos que ven crecer una base de fanáticos sostenida una impronta personal que fluctúa entre al rededor del pop y la balada.

Quiromancia y Salvando las Distancias , el álbum que lo llevó por primera vez a hacer una gira del otro lado del Atlántico con nueve shows en once días por teatros europeos, completan la tríada de álbumes que consolidaron su carrera musical. Ahora, Amadeo se prepara para lanzar un nuevo disco basado en el trabajo sobre la inspiración y atravesado por el nacimiento de su segundo hijo. “Segundo hijo y cuarto disco, ese es el orden”, dice entre una risa a El Observador.

Multifacético y virtuoso, demuestra la libertad de un artista que se mueve con el pulso de su interés y la búsqueda de ser coherente con quien es también debajo de los escenarios. Llevado por esa inquietud –y por un impecable sentido de comedia– se incorporó al equipo de Olga y pasó a formar parte de Soñé que Volaba . Un desafío que lo llevó a mostrarse auténtico, y en vivo, todos los días en las pantallas de un puñado de millones de personas.

Durante el verano el programa se reconfiguró y se trasladó a Mar del Plata, desde donde recibió la llamada de El Observador para conversar sobre su próximo show en el Enjoy Punta del Este –este viernes 6 de febrero– su carrera en la música, los consejos que más adoptó en esta década y la libertad de construirse a sí mismo.

fotos MONEVIDEO 28_09_24 @lurocks 6139

Has dicho que te sentís músico desde siempre, pero que puede ser que te hayas animado tarde. ¿Qué pasó en ese momento en el que tomaste la decisión?

Por suerte en un momento mostrar mis canciones se volvió inevitable. Y digo por suerte porque hay circunstancias que van haciendo que el camino siempre se conecte con los miedos o con los deseos. Y en este caso era el mismo camino: mi deseo de hacer canciones, cantarlas y mostrarlas era enorme pero también tenía mucho miedo. Miedo al juicio, al prejuicio y a esas cosas que a veces nos frenan para perseguir lo que tenemos ganas de hacer. Fueron varias cosas en simultáneo que se daban, pero en un momento me di cuenta que no había más que lanzarme a mostrar las canciones y a salir a cantarlas en vivo porque si no seguía postergando algo que a mí me hacía sentir muy bien y me hacía sentir vivo. Fue una seguidilla de momentos que te ubican en tiempo y espacio, entendiendo que no hay que retrasar más las cosas que nos hacen felices.

Este año se cumple una década desde el lanzamiento de tu primer disco. ¿Qué te pasa cuando mirás para atrás? ¿Qué artista querías ser en ese momento y cómo te ves hoy?

Estoy contento con el artista que soy. Me gusta que hayan pasado las cosas que pasaron, mismo con una hija y una pandemia. Es la muestra de que por más de que uno planee y calcule, al final terminan pasando cosas que uno no hubiese imaginado. La gira por Europa que hice el año pasado no era algo que yo tenía en los planes. Irme a Europa de gira 15 días a tocar por todos lados y que encima vaya gente a los teatros. Son re lindas noticias que van apareciendo. Está bueno pensar y diagramar, pero bajarle un poco también quizá al cálculo o la expectativa porque al final terminan pasando cosas diferentes.

En estos años de construcción, ¿cuáles que fueron los mejores consejos que recibiste?

Ser muy consciente con el armado del equipo. Me refiero a la elección de los compañeros. Ese es un buen consejo porque es algo que a veces uno no lo contempla o piensa que es secundario pero es primario, porque son las personas que te acompañan y con las que pasás mayor cantidad de tiempo. Siento que es algo que suma a lo humano: armar equipo con buenas personas, que tengan lindos objetivos, con los que puedas compartir tiempo. Ese es un consejo importante para mí. Otro es hacer muchas canciones en la etapa de los demos. No hacer canciones pensando que van a salir en el disco, sino hacer muchas canciones pensando que después se pueden convertir en piezas de un álbum o no.

Te encontrás grabando tu cuarto disco de estudio. ¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Recontra desordenado pero lindo. Lo que me gusta hacer es, de alguna manera, ponerme a trabajar sobre la inspiración. Es decir, no confiar en los pequeños destellos de iluminación sino sentarme a trabajar en ellos como si fuese una manera medio extrañada; como si fuese algo que me bajó y está ahí y no está ni por cerca terminado, todo lo contrario, que va a requerir de muchísima atención y mucho trabajo. Me gusta creer que puedo saborear el trabajo sobre la inspiración.

En ese sentido, Pasaría es el primer adelanto de este nuevo disco. Es una canción que tiene una inspiración muy especial. ¿Por qué decidís que este tema sea lo primero que escuchemos y qué dice este tema de lo que vendrá?

No sé. Ya estaba terminada la canción y me daban muchas ganas de tocarla en vivo, creo que es eso. Hay canciones que se van perfilando a medida que uno avanza y esta ya estaba para salir. Aparte tiene unas melodías y una candencia medio rockera-balada que me hacía sentir bien. Ahora disfruto de creer que cada vez que la tocamos en vivo le pasa lo mismo al público. Siento que llegó para quedarse en el repertorio.

Embed - Benjamín Amadeo | Pasaría

Este año tenés muchos proyectos nuevos, pero probablemente el más importante sea la llegada de tu segundo hijo.

Segundo hijo, cuarto disco. Ese es el orden.

¿En qué cambió tu vida artística a partir de que te convertiste en papá?

Cambió 1500 grados. Fueron muchas vueltas porque se reformula todo en la vida, por suerte. Se reformula todo, se reconfigura, se resignifica. Empieza una nueva vida, es una vida nueva. Ser padre me impactó de una manera en la que creo que todavía no me doy cuenta del todo cómo. Lo voy a ir averiguando a medida que pase el tiempo, a través de un número significativo de decisiones que uno va tomando, que te das cuenta hacia dónde está yendo en la vida. No tengo dudas que fue un impacto para bien, pero todavía no sé si me animo a dar un veredicto.

Has hecho televisión, cine, teatro, música, streaming. Has hecho un montón de cosas que además de una evidente versatilidad dan la pauta de que te movés con mucha libertad en una industria. ¿Eso tiene algún tipo de costo?

No tiene ningún costo, todo lo contrario. La libertad que yo tengo para hacer las cosas me da mucha satisfacción. Siento que es propia de mi energía, propia de mis elecciones. Siento que soy más feliz cuanto más libre soy. Me parece que muchos artistas son libres, lo que sí trato de hacer es, sobre todo, ser muy libre con el tiempo creativo y llevar las cosas a mi velocidad. Eso sin duda es algo que trato de defender lo más que puedo. A veces sale, a veces no sale tanto. Pero sin duda trato de hacerlo de esa manera porque tiene que ver con mi energía. Tiene que ver con cómo soy yo. Después vemos a dónde me lleva, pero lo más importante es que se siga pareciendo a quién soy.

LA PLATA 18_10_2024 @ph.zoef 1212

La experiencia del streaming le mostró al público un costado o una forma de ser muy auténtica que de otra forma no hubiésemos conocido. Hace poco anunciaste que tu participación en Soñé que Volaba va a terminar. ¿Cómo es esta experiencia para vos?

Termino a fines de febrero, pero fue y es maravillosa, porque me animé a jugar en algo en lo que no estoy acostumbrado que es hacer cosas en vivo. El saldo es positivo. Disfruto mucho de ser libre, de divertirme y acá sigue esa corriente: hacer las cosas con libertad, disfrutar del humor, de la música, que son las cosas que a mí me mueven y me emocionan. Así que el paso por acá derramó en felicidad, en conectarme, en que la gente también me conozca. Estoy muy contento por eso. Estoy contento de que haya sucedido.

Hay mucho cariño de la gente en juego en ese espacio.

Sí, siento que con todo se genera un poco lo que supo desprender siempre la radio: la compañía. Vos sos compañía del público y hacemos creo que todo lo posible para que nos quieran, para poder acompañar y siempre para sacar una sonrisa, para reírnos, reírnos de nosotros, reírnos con nosotros. Pasarla bien, ya que ese sea el objetivo, me parece de lo más noble. Así que estamos abocados a eso, a hacer cosas lindas también acá dentro del canal.

Te vamos a ver el próximo 6 de febrero en Punta del Este. ¿Cómo estás para ese show? De alguna forma parecería ser el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo.

Sí, y también tiene que ver con cuando hacés shows en época de vacaciones. Es la oportunidad de que te encuentren, que te conozcan y que te vean. Me parece una linda ocasión para que se abra el juego a un público nuevo, que siga sonando la música y que el que ya vino vuelva, porque ya sabe con lo que se va a encontrar, y que miraba de reojo se anime porque sin dudas la va a pasar increíble. Los conciertos que hacemos con la banda son un viaje emocionante y terminamos todos bailando y siempre pasan cosas maravillosas. Ni por un segundo dejo de invitar al público que venga a los shows a divertirse.

En tu última entrevista con Sebastián Wainraich te dijo que serías “un buen uruguayo”. No sé si estás de acuerdo con esa descripción, pero es verdad que tenés un lindo vínculo con el público de este lado del río.

Yo quiero creer que sí. Me siento muy cerca del público uruguayo, trato de ir todas las veces que puedo durante el año. Esta vez, el 6 de febrero, no va a ser la excepción. Miro para atrás y no puedo creer la cantidad de veces que fui a tocar. Fui a hacer mi show, a eventos desde ferias gastronómicas hasta shows con Olga, he ido invitado de otras bandas. En cuanto puedo y encuentro el momento cruzo a cantar y eso es un privilegio.