Cultura y Espectáculos / STREAMING

La Tapadita tiene nuevo hogar: Eduardo Preve estrena canal de YouTube y empezará con informe sobre el caso Epstein en Uruguay

El periodista Eduardo Preve anunció el debut de su canal de YouTube, que este jueves estrenará su primer informe

18 de febrero 2026 - 11:02hs
Eduardo Preve
Eduardo Preve

Tras su salida de la radio M24, donde realizaba su columna semanal La tapadita, el periodista Eduardo Preve anunció este martes un nuevo hogar para ese espacio y para sus informes: un canal de YouTube propio donde publicará sus investigaciones dos veces por semana.

Preve anunció el estreno del canal con un breve avance, de cara al debut del primer video este jueves 19 de febrero. Según adelantó el periodista a El Observador, se trata de una investigación sobre fiestas sexuales en una chacra en Punta del Este en la que participaban empresarios, modelos VIP y también menores de edad.

Embed - Bienvenidos a mi canal, donde el periodismo y la política se encuentran en un solo lugar

En esas fiestas, adelantó Preve, uno de los participantes era un empresario que aparece en los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein "y tenía mucha vinculación con el magnate estadounidense".

Luego de este primer estreno, Preve publicará nuevos videos cada domingo y martes, a las 20 horas, aunque comentó que también tiene previsto realizar salidas especiales fuera de ese cronograma cuando haya noticias de alto impacto o informes especiales.

"Hablaremos de todo: política, investigaciones y mucha información. Por supuesto uno de estos espacios será el grupo donde todos nos encontramos: La Tapadita", dice la presentación oficial del canal, a propósito del espacio que Preve tenía en M24 durante los últimos años, hasta que la radio despidió a todo su equipo de cara a una venta.

En la presentación del canal, Preve promete "revelaciones inéditas, investigaciones periodísticas, y temas que quizás no sean conocidos por muchos". Además del informe sobre las derivaciones uruguayas del caso Epstein, también avanzó que habrá "novedades sobre el caso Cardama" y "audios inéditos sobre la agresión a una fiscal".

Temas:

eduardo preve YouTube streaming M24

