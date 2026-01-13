Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / RADIO URUGUAYA

M24 negocia su venta a La Diaria, que lanzó una encuesta para definir el acuerdo

El periódico La Diaria lanzó una encuesta entre sus suscriptores para conocer su opinión sobre una posible compra de las frecuencias de la radio del MPP

13 de enero 2026 - 14:14hs
Las radios del Sodre transmitirán un documental de ficción acerca de los hechos de 1811
Las radios del Sodre transmitirán un documental de ficción acerca de los hechos de 1811

A poco menos de un mes y medio de que M24 levantara su programación, La Diaria anunció que se encuentra en negociaciones para adquirir la radio y lanzó una encuesta entre sus suscriptores para conocer su opinión al respecto.

Según una comunicación destinada a sus suscriptores, a finales de diciembre de 2025 los propietarios de M24 se comunicaron con el medio para saber si estaban "interesados en comprar las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia".

"Luego de analizarlo en las instancias colectivas, hemos resulto iniciar las negociaciones para evaluar, con todos los elementos a la vista, la posibilidad de adquirir dichas frecuencias", sigue el comunicado, que especifica que la compra se daría para "potenciar la diaria Radio, que hasta ahora solo se puede escuchar en plataformas digitales".

Más noticias
¿quien gana en la manana periodistica de las radios uruguayas? lo que dice el rating sobre la disputa entre sarandi, azul y del sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Alberto Kesman 
RADIO

La furia de Alberto Kesman por las mediciones de radio: "Que no se olviden que la gente no es estúpida"

La misiva suma una encuesta a suscriptores para conocer su opinión —sobre la compra, sobre la extensión de la programación de La Diaria Radio, y sobre si están dispuestos a realizar un aporte extra para sostenerla—, al tiempo de que manifiesta que informará sobre la resolución final.

Según las resoluciones de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), que divulgó en su momento el director del Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, la titularidad de la frecuencia 97.9 FM de Montevideo pertenece a Bonimar SA, propiedad de Andrea Martini Guigou.

La señal de Maldonado, en tanto, figura a nombre de El Cambio UY SRL, cuyo paquete accionario corresponde un 99% a Martini y 1% a Sergio Damián Rojas.

Tanto Martini como Rojas son parte del MPP y figuran en distintas listas de ese sector del Frente Amplio. Asímismo, Martini forma parte del equipo de finanzas del sector, en tanto que Rojas trabaja para el Ministerio de Defensa bajo las órdenes de la ministra Sandra Lazo.

La radio 90.0 FM de Colonia, por otro lado, también está vinculada a ese sector del FA y su titular es el senador Nicolás Viera, que tiene un 67% del paquete accionario.

Temas:

M24 mpp Radios FM Radio

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Ilustración del nuevo puente sobre el río Yaguarón acordado entre Brasil y Uruguay
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos