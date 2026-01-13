M24 negocia su venta a La Diaria, que lanzó una encuesta para definir el acuerdo

Las radios del Sodre transmitirán un documental de ficción acerca de los hechos de 1811

A poco menos de un mes y medio de que M24 levantara su programación, La Diaria anunció que se encuentra en negociaciones para adquirir la radio y lanzó una encuesta entre sus suscriptores para conocer su opinión al respecto.

Según una comunicación destinada a sus suscriptores, a finales de diciembre de 2025 los propietarios de M24 se comunicaron con el medio para saber si estaban "interesados en comprar las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia".

"Luego de analizarlo en las instancias colectivas, hemos resulto iniciar las negociaciones para evaluar, con todos los elementos a la vista, la posibilidad de adquirir dichas frecuencias", sigue el comunicado, que especifica que la compra se daría para "potenciar la diaria Radio, que hasta ahora solo se puede escuchar en plataformas digitales".

La misiva suma una encuesta a suscriptores para conocer su opinión —sobre la compra, sobre la extensión de la programación de La Diaria Radio, y sobre si están dispuestos a realizar un aporte extra para sostenerla—, al tiempo de que manifiesta que informará sobre la resolución final.

Según las resoluciones de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), que divulgó en su momento el director del Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, la titularidad de la frecuencia 97.9 FM de Montevideo pertenece a Bonimar SA, propiedad de Andrea Martini Guigou.

La señal de Maldonado, en tanto, figura a nombre de El Cambio UY SRL, cuyo paquete accionario corresponde un 99% a Martini y 1% a Sergio Damián Rojas.

Tanto Martini como Rojas son parte del MPP y figuran en distintas listas de ese sector del Frente Amplio. Asímismo, Martini forma parte del equipo de finanzas del sector, en tanto que Rojas trabaja para el Ministerio de Defensa bajo las órdenes de la ministra Sandra Lazo.

La radio 90.0 FM de Colonia, por otro lado, también está vinculada a ese sector del FA y su titular es el senador Nicolás Viera, que tiene un 67% del paquete accionario.