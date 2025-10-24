Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

El gobierno presentó la denuncia contra Cardama en Fiscalía

La oficina de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía deberá asignar un fiscal al caso

24 de octubre 2025 - 16:57hs
Alejandro Sánchez y Jorge Díaz presentaron la denuncia contra Cardama en Fiscalía&nbsp;

Alejandro Sánchez y Jorge Díaz presentaron la denuncia contra Cardama en Fiscalía 

Foto: FocoUy

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz presentaron este viernes la denuncia penal contra la empresa Cardama ante la presunción de que el Estado uruguayo fue estafado.

La denuncia fue entregada en la sede de Fiscalía y ahora será la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) la que asignará un fiscal, probablemente de Delitos Económicos y Complejos, por la naturaleza de lo que se pretende investigar.

El miércoles el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia en Torre Ejecutiva junto a Sánchez y Díaz en la que anunció que había decidido rescindir el contrato con Cardama, que se había firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou. El acuerdo establecía que el astillero gallego construiría dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) destinadas a la Armada Nacional por US$ 90 millones.

Hasta el momento, el Estado uruguayo ejecutó tres pagos, por cerca de US$ 30 millones.

El gobierno de Orsi resolvió rescindir el contrato porque entendió que la empresa no presentó la renovación de la garantía en el plazo estipulado, pero además, cuando intentó ejecutarla (por unos US$ 4 millones), encontró que la que había presentado provenía de una institución presuntamente falsa, de nombre Eurocommerce Limited.

Por esto último, el gobierno entiende que se puede estar ante una "estafa" o "fraude" al Estado urugayo.

