"Puede ser malo para el sector naval gallego": accionista de Cardama expresó preocupación por rescisión de contrato con Uruguay

En Galicia los actores vinculados al sector naval siguen de cerca la situación entre Cardama y el Estado uruguayo, luego de que el gobierno de Yamandú Orsi decidiera rescindir el contrato con ese astillero gallego ante la presunción de que existieron irregularidades en el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas.

Este viernes se celebra en Vigo la feria naval internacional Navalia, donde uno de los accionistas de Cardama José García Costas fue orador, ya que es presidente de esa institución. Allí se refirió a la situación desatada entre Cardama –cuyo director es Mario Cardama– y el Estado uruguayo.

" Puede ser malo para el sector naval gallego ", señaló García Costas sobre el diferendo con Cardama.

El miércoles el presidente Orsi anunció en una conferencia de prensa que había ordenado rescindir el contrato, presentar una denuncia penal por presunto "fraude" o "estafa", además de instruir que se inicien investigaciones administrativas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BROU. Estas dos últimas se suman a la que ya está haciendo el Ministerio de Defensa Nacional por este tema.

La sospecha inicial es que Cardama presentó una garantía por más de US$ 4 millones proveniente de un banco falso, de nombre Eurocommerce Limited.

Para García Costas, el "incidente" entre Cardama y Uruguay puede "tener cierta gravedad", aunque a rasgos generales evaluó que el sector naval "está bien".

Según informó Cadena Ser de España, García Costas es accionista de Cardama pero no integra la directiva.

Por otra parte, el medio Economía Digital Galicia recordó este viernes que García Costas (segundo accionista más importante del astillero) se negó a firmar el último balance de la empresa Cardama, que enfrenta problemas de liquidez.

Esto fue corroborado por El Observador al acceder al balance 2024, donde quedó establecido en una página que García Costas se negó a firmarlo. "Las cuentas no aparecen firmadas por el consejero D. José García Costas, por haberse negado éste a su formulación".

Dicho balance mostró un rebote de 31,3% en la facturación de la empresa, pero cuyas ganancias pasaron de 324.723 a 99.823 euros.